理科太太認爭議受影響《Yahoo唐綺陽談星私廚》曝心情坦承決定轉換跑道遠離是非

藝人關穎與YouTuber理科太太這對看似八竿子打不著的組合，竟意外攜手合作Podcast節目，鎖定女生避之唯恐不及的變老與更年期話題，兩人作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》讓唐綺陽十分好奇，看似風格迥異的兩人，究竟怎麼湊在一起？理科太太說：「很多人聊青春期，因為青春就是浪漫的，但更年期就是大家不想討論的，所以我覺得把它講出來很好，加上私下聊天時發現關穎講話直，因此找了關穎來合作。」

▲ 關穎自爆理科太太會找他做節目是因為覺得他夠老。（圖/Yahoo唐綺陽談星私廚）

關穎聽了也自曝：「除了講話直之外，她跟我說找我是因為我夠老。」但關穎也不避諱談自己對變老的接受度，她坦言連續4年生三胎、高齡產婦、身體被小孩消耗很多，身心靈一度覺得不開心，剛好也沒什麼工作來問我，就答應了這個合作。有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。

兩個看起來一個是理性派、一個是優雅派的搭檔，但理科太太爆料關穎話夾子一開怎麼也拉不住，理科太太說：「很多東西都要靠後製剪掉。」關穎自嘲是要她少講一點性伴侶的部分嗎？聽的唐綺陽在一旁瞠目結舌，同時也透露自己有聽節目，發現關穎甚至分享「可以劈腿」論，關穎連忙解釋說：「這是因為我們經常道德要求別人，但請你好好結束一段感情再開始下一段。感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」

▲ 關穎和理科太太都認為理科太太的問題就是太理性。（圖/Yahoo唐綺陽談星私廚）

理科太太在《Yahoo唐綺陽談星私廚》也談到她先前在網路上發生的各種爭議，理科太太表示，她最在意的是「諮商筆記」事件被扭曲成諮商課程，以及前夫的潑髒水，理科太太說：「過程含糊其辭讓我被起訴，但三年後判決卻悄悄落幕，所以潑髒水這件事情其實是有影響到我的，因此我決定換跑道，把心力放在真正想做的事，我在檯面下的努力，跟我的事業，其實都已經跟影音節目沒有關係。」