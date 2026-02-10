理科太太超霸氣！「員工年終自己填」 記者忙問：有無職缺

網紅理科太太創立保健品牌邀請SUPER JUNIOR成員藝聲擔任代言人，今日一起出席記者會。（圖／記者楊雅芸攝）





網紅理科太太創立保健品牌，並邀請來SUPER JUNIOR成員藝聲擔任代言人，今（10日）出席記者會時也單獨受訪，被問及年終發多少，霸氣表示：「我們員工年終是自己填，他們填多少我就給多少」，發了上百萬讓記者也急忙詢問公司還有沒有職缺。

理科太太創立保健品牌邀請來藝聲擔任代言人，分享SUPER JUNIOR去年站上臺北大巨蛋開唱時，準備了9萬粉應援，代替藝聲發給E.L.F.（粉絲名），而今年高雄站也是一樣準備了上萬份。

廣告 廣告

選對「藝聲菌」的理科太太，也透露業績真的很不錯，因此今年的年終讓員工自己填，填超過10萬的都有，詢問有沒有看到嚇到的金額，則直言：「看到都沒有嚇到，覺得大家都很好」，大約15個員工就發出上百萬，填多少給多少的霸氣宣言，羨煞現場記者求轉職。

現在保養品牌代言人除了藝聲，還有韓國女團Red Velvet的Joy，光是代言、拍攝等費用就超過8位數，被詢問到會不會增加代言人，理科太太也鬆口表示還會有韓國偶像來代言，但如今因保密條款還不能說，還要再過幾個月才可以公布，笑呼：「你們不要再逼我了！」

在2021年離婚的理科太太，和前夫並不算好聚好散，如今都還有官司，問及此她直言：「糾紛就是會在法院解決」，目前也沒有出現心動的對象，如今將重心放在工作，行程都安排到2028年，今年也有計畫要將產品推向美國市場。

另外，理科太太最近的煩惱便是家中愛犬，因為14.5歲的高齡而有多重器官衰竭的狀況，醫生也讓她要有心理準備，她也陸續有在準備狗狗的後事，現在就是珍惜和愛犬的最後一段時間。



【更多東森娛樂報導】

●夫妻回歸沒合體！「老高與小茉爆離婚」 婚姻關係全說了

●李千娜《世紀血案》失言挨轟！除夕演出遭抵制 文總反應曝

●正妹大胃王揭童年創傷！遭哥哥友人性侵一年還被威脅噤聲

