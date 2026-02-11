理科太太闊氣豪灑年終！「員工自填」每人10萬起跳

娛樂中心／曾詠晞報導

知名網紅理科太太（陳映彤）所創立的保健品牌於昨（10）日舉行記者會，現場特別邀請代言人韓國天團Super Junior成員「藝聲」站台現身，吸引大批媒體關注。理科太太在受訪時大方分享今年超霸氣的發年終方式，直言品牌近年營收表現亮眼，甚至達到年年翻倍的驚人成長，透露「我們員工的年終獎金是自己填，填多少我就給多少。」此番言論一出令現場記者驚嘆不已。





理科太太霸氣發百萬年終！員工「自己填數字」 揭業績翻倍關鍵

理科太太10日在自創品牌記者會上透漏，今年員工的年終是「自己填數字」，填多少拿多少。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai臉書）

理科太太表示，目前將生活重心放在事業以及身體健康上。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai臉書）

理科太太霸氣喊「年終自己填」 自揭今年還有新代言人

理科太太10日舉辦自創品牌記者會，談到對於員工年終「自己填志願」的細節，笑稱上限確實達到幾十萬元，甚至點頭承認每人都有超過10萬元，但開玩笑表示不能再多說，否則怕「履歷接不完」。理科太太自創品牌成功的關鍵，除了產品力外，去年透過與韓星代言合作與大型應援活動，成功帶動業績躍升，讓她對未來發展充滿信心。她透露目前生活重心全在事業，工作行程已規劃至2028年，未來幾個月內還將公布新一波同樣具備高知名度的韓國偶像代言人，引發外界高度期待。

理科太太10日在記者會上，大方分享公司未來規劃，提到正在積極投入寵物保健食品的開發。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai臉書）

理科太太（右圖左）被問及與前夫John（右圖右）的法律糾紛時，堅定回應「糾紛都會在法院解決」。（圖／翻攝自理科太太 Li Ke Tai Tai臉書）

幽默回應私生活紛擾 轉向研發高端抗老與寵物保健

談及與前夫的法律糾紛，理科太太語氣輕鬆，並展現出幽默且堅定的立場，直言「糾紛都會在法院解決」，她也意有所指地表示，「如果有人做錯事，就必須要為自己擔心囉！但那個人不是我」，隨即將話題轉回品牌規劃。今年公司除了持續深耕抗老市場，研發如蜂王乳等高端產品外，身為飼主的她，也因愛犬年事已高，正積極投入寵物保健食品的開發，期盼能藉由科學力量延長寵物健康餘命。

