「理科太太」與前夫離婚訴訟互控洩個資 2人都獲判無罪

百萬Youtuber「理科太太」陳映彤2021年與前夫「John」吳哲宇打離婚訴訟期間，互控違反個資法對簿公堂，今年3月理科太太一審獲判無罪，近日前方也獲無罪判決。

理科太太與前夫互控違反個資法均無罪。（圖／資料畫面）

理科太太陳映彤與前夫John於2021年12月離婚結束5年婚姻，訴訟期間John指控理科太太透過管道取得他病史以及用藥紀錄，提供給法院當作有利事證，提告她違反《個資法》，台北地院今年3月一審判理科太太無罪。

而理科太太也控訴John於2022年1月6日，透過IG私訊將她提出的家事聲請調解狀等資料傳給網友，也提告他涉嫌違反個資法，台北地檢署調查後依法起訴。

廣告 廣告

案經台北地院審理，John庭訊時稱傳送個人資料文件目的只是因看不懂訴訟文書，需要有人協助其翻譯以利整理，法官認為其說法非全然無稽，檢方又未能提出其他足以嚴格證明被告有違反個人資料保護法具體犯行，近日判決John吳哲宇無罪，全案可上訴。

延伸閱讀

49歲關穎從未搭過捷運！曝理由「我省錢」理科太太笑出聲

理科太太遭前夫提告「涉違反個資法」 一審獲判無罪

「理科太太」違反個資法出庭！前夫John淚灑：可能無法再見到兒子