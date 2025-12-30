理組才能躋身台積電？這5大「文組天下」比工程師更賺
工程師因產業特性及專業技術門檻高，加上在AI浪潮之下，科技業人才需求增，薪資較普遍行業高出許多，被視為夢想行業，不過一名網友好奇，「文組」到底有沒有門路去台積電？對此網友分析，有5大工作類別「都是文組的天下」，更因此外派至美國、比工程師還要賺錢。
一名網友在社群詢發文問「文組到底有沒有門路去台積電？」貼文一出，一派網友點名「掃地阿姨」、「研發中心有麥當勞」、「台積電幼稚園應徵老師」，更直言既然要去台積電，為什麼要讀文組？若想要在大學時「爽」，出社會又想賺得多，真這麼好康大家幹嘛還讀電資？
不過一派網友點出，事實上「文組有些高層反而比讀理組的更賺」，舉例「財務、法務、人資」多屬所謂「文組人」，先前也曾徵「國際政治」博士，不僅如此，會計，以及採購、翻譯等總務部門，都是文組天下；而「作業員」多數「國高中畢業就可以做，跟什麼組也無關」，因此被認為可能是人數最多的職位。
網友指出，包括財務、法務、人資、會計、總務，都是文組中的文組，「薪水甚至比工程師還高」，更有文組人成為台積電人資「外派美國」、「製程、設備也很多文組」，因此並不局限於工程師一職。
更多鏡報報導
以為感情有進展！醫師巷弄內「忍不住強吻女病患」慘了
共軍上午宣布軍演行動「凌晨就起飛」！再發50秒短片玩自拍：這麼近那麼美隨時到台北
遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0
其他人也在看
總裁夫人徵貼身管家月薪6-8萬 網友酸"傭人司機加保母"
南部中心／綜合報導高雄美濃一間公司在求職網貼出徵才訊息，要找「總裁夫人貼身管家」，月薪6至8萬元、年終2個月，但必須符合五項條件，包括隨叫隨到、要有極大耐心、配合董娘出勤，執行動機交辦事項等等，網友開酸，這根本是傭人加司機加保母，民眾也說，高薪背後可能要做不少額外的事，不會去應徵。貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，後來老管家又不走了，已將徵人訊息撤下。（圖／民視資料）年底到了，又到了換工作的旺季，有網友在人力銀行網站滑到一個職缺，忍不住po網問問大家的意見。這職缺徵的是「總裁夫人貼身管家」，開出月薪六到八萬元，條件是必須符合下列五點，第一，要陪伴總裁夫人，在其有需求發生時，能及時提供服務。2細心愛乾淨、要有極大耐心。3.偶爾需開車，配合董娘行程出勤。4.執行機動性交辦事宜。5.時間可彈性配合。三節獎金：1萬，年終保底2個月。引發網友熱烈討論，大酸這是在找宮女，類似甄環傳裏的翠果；有人幫翻譯：隨叫隨到、有潔癖、罵不跑、會開車；還有人說，這怎麼都是台傭加司機和保母。民眾自認個性神經大條，不適合這個工作，「哇塞，這個職位的薪水好心動，但是我沒有辦法，我沒有那個能力。」另外一位則覺得怪怪的，「怎麼會有開薪水這麼高，薪水若是隨傳隨到，我覺得這樣差不多，但是工作內容可能就要講清楚，不然怕會做一些額外的事情。」求職網也提醒民眾，面試時一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。（圖／民視資料）根據了解，貼出職缺的高雄美濃一間休閒農場，疑似是做了十五年的老管家，因家庭因素要離職，才會上網徵人，不過後來老管家又不走了，因此已經將徵人訊息撤下。求職網也提醒，一定要問清楚工作內容，別看到高薪就沖昏了頭。求職網發言人楊宗斌：「職缺內容看起來如果覺得有些疑慮的話，可能還是要在面試的時候，當場的溝通了解清楚實際的工作內容，因為畢竟有時候領高薪的背後，可能還是會有一些比較辛苦，或是有一些風險的狀況。」求職網表示，類似24小時待命的工作，工時仍然得符合勞基法的規定，可不是雇主說了算。原文出處：總裁夫人徵貼身管家月薪6-8萬 網友酸"傭人司機加保母" 更多民視新聞報導頂大電機碩士收6次台積電面試拒後悔了！網：不是你不夠好放棄台積電「天使職位」衝Google？網揭抉擇關鍵33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 30
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 17 小時前 ・ 22
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 2 小時前 ・ 47
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 469
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 522
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 5
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 22 小時前 ・ 8
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 162