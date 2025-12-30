理組才能躋身台積電？這5大「文組天下」比工程師更賺

網友點名「財務、法務、人資、總務、會計」都是文組人天下。圖／鏡週刊提供

工程師因產業特性及專業技術門檻高，加上在AI浪潮之下，科技業人才需求增，薪資較普遍行業高出許多，被視為夢想行業，不過一名網友好奇，「文組」到底有沒有門路去台積電？對此網友分析，有5大工作類別「都是文組的天下」，更因此外派至美國、比工程師還要賺錢。

一名網友在社群詢發文問「文組到底有沒有門路去台積電？」貼文一出，一派網友點名「掃地阿姨」、「研發中心有麥當勞」、「台積電幼稚園應徵老師」，更直言既然要去台積電，為什麼要讀文組？若想要在大學時「爽」，出社會又想賺得多，真這麼好康大家幹嘛還讀電資？

廣告 廣告

不過一派網友點出，事實上「文組有些高層反而比讀理組的更賺」，舉例「財務、法務、人資」多屬所謂「文組人」，先前也曾徵「國際政治」博士，不僅如此，會計，以及採購、翻譯等總務部門，都是文組天下；而「作業員」多數「國高中畢業就可以做，跟什麼組也無關」，因此被認為可能是人數最多的職位。

網友指出，包括財務、法務、人資、會計、總務，都是文組中的文組，「薪水甚至比工程師還高」，更有文組人成為台積電人資「外派美國」、「製程、設備也很多文組」，因此並不局限於工程師一職。



回到原文

更多鏡報報導

以為感情有進展！醫師巷弄內「忍不住強吻女病患」慘了

共軍上午宣布軍演行動「凌晨就起飛」！再發50秒短片玩自拍：這麼近那麼美隨時到台北

遊客抵「張美阿嬤農場」遭攔截！爆分家搶客 官方2度發文：阿嬤只有1.0