「理解與尊重中國」Cheap翻譯高市早苗內心話：我理解，但沒說同意！

國際中心／林昀萱報導

日本首相高市早苗（左）台灣有事論引發中日關係緊張。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

日本首相高市早苗日前在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引起中國強烈反彈。3日她在參議院全體會議上表示，1972年的《日中聯合聲明》中，記載到中國聲稱台灣是「中國領土不可分的一部分」，日本政府立場是理解與尊重「不會有任何改變」。對此，網紅Cheap也白話翻譯高市早苗內心話「我理解，但沒說同意」。

高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事」引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開，兩國關係持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消；而在民生方面，中方也擋下日本水產進口、呼籲國人別去日本旅遊。3日參議院會議上，公明黨議員竹內真二直言「日本必須保持冷靜和一致的立場，防止局勢進一步升級」，並追問高市早苗，政府對台灣的立場是否仍與《日中聯合聲明》一致？對此，高市早苗回應，中方所主張的「台灣是中國領土不可分割的一部分」，日本「理解並尊重」這一立場「沒有任何改變。」

Cheap也在臉書翻譯白話翻譯高市早苗心聲是「我理解，但沒說同意」；先前「台灣有事」發言白話翻譯則代表「你們打架把我家房子燒了，我就會拔刀」，兩句話放在一起看就是將「政治」跟「軍事」分開看。政治上日本不同意中國說法，但不想介入雙方法理爭端所以「理解與尊重」。軍事上雖然不介入，但若動刀動槍危及日本阻石油運輸，甚至飛彈炸到沖繩的美軍基地，日本就會動手。

針對高市早苗最新發言，資深媒體人矢板明夫也說：「高市沒有變，日本的外交語言也沒有變」。高市早苗只是用了日本外交界最常用的魔法咒語「理解並尊重」，意思很簡單那就是「我聽到了，但我沒答應」。矢板明夫直言，如果要翻譯成更白話的版本，大概是「你的主張我知道，但跟我沒什麼關係，我也不打算跟你吵。」矢板明夫分析，所以高市早苗說的話，不是退讓，只是禮貌。她沒有承認台灣屬於中國，也沒有否定自己先前的「台灣有事論」。她只是在外交場合講一句能避免無謂衝突、又不犧牲立場的標準台詞。北京聽懂也好、假裝聽不懂也罷，立場從頭到尾沒變，直言這種話術，日本老早就練到爐火純青了。

