「理解隱性障礙 消除誤解歧視」 桃園市政府舉辦國際身心障礙者日表揚大會

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】為響應12月3日「國際身心障礙者日」，桃園市政府社會局今（29）日在市府B2大禮堂隆重舉辦「理解隱性障礙、消除誤解歧視」表揚大會。桃園市長張善政親臨會場，向所有獲獎者致以祝賀與鼓勵，肯定他們展現出的堅韌精神、專業投入，以及對社會的無私奉獻。此次大會共表揚了模範身心障礙者、模範家庭照顧者、模範身心障礙者服務人員等31名個人，以及優良居家服務人員與績優團體等共24名團體代表。

在個人模範部分，「模範身心障礙者」得主李亮葟一，雖自幼罹患脊椎性肌肉萎縮症，行動需仰賴電動輪椅，但他從未退縮。他不僅在學業與才藝上表現亮眼，更積極投入公益，曾獲選為第六屆桃園市兒少代表，並擔任兒權會委員，長期關懷身心障礙兒少的權益議題，為弱勢族群發聲，將兒少權益意識深植人心。

「模範家庭照顧者」得主高芝芸，是兩位身心障礙孩子的母親，長年陪伴孩子跨越自閉症與燒燙傷帶來的重重挑戰。為了將這份愛與力量延續，她進一步創辦協會，透過支持服務與分享資源，成為受創家庭的重要依靠，以愛與行動點亮了孩子與家長的重生之路。「模範身心障礙服務人員」劉克勤，則以腎障病友身份，以高度熱忱投入公益，用真誠的同理心持續陪伴與關懷腎友，深受會員信任與敬重。

在居家服務人員方面，獲頒「優良居家服務人員-資深敬業獎」的藍麗卿女士，從事居家服務長達13年，她以耐心與專業照護，成功協助極重度失能服務對象從抗拒下床到願意走出社區散步，贏得深度信任。而獲得「優良居家服務人員-潛力新秀獎」的李春蓮女士，雖已年逾67歲，仍保持服務熱情，主動教導獨居長者使用通訊軟體回報平安，有效提升長者的自主聯絡能力，為社區照顧注入溫暖能量。

桃園市政府感謝長期投入第一線的居家照顧服務員的無私付出與默默守護，同時肯定身心障礙福利團體長年來的支持與陪伴。市府強調，將持續落實推動「全人、全方位」的身心障礙服務政策，全面優化包括社區式照顧、輔具服務、就業權益、無障礙環境、運動平權與文化平權等各項措施，期盼協助身障者能充分參與社會、實現自主生活。

張市長最後表示，每一位受表揚者的故事都感人肺腑、充滿力量，他們以樂觀與勇氣面對生命挑戰的精神，值得社會大眾敬佩與學習。呼籲所有市民朋友，在日常生活中以實際行動，共同「理解隱性障礙、消除誤解與歧視」，攜手打造一個友善、溫暖、共融、共好的桃園。 (圖：記者劉蘇梅翻攝)