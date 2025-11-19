理解高市早苗「台灣有事論」 日石垣市長不甩北京大喊：台灣是國家

中山義隆18日受訪時再次重申，雖然台灣沒有加入聯合國，但從經濟、法律和政治狀況來看，基本上具有國家的形式。 圖：翻攝自中山義隆X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，沖繩縣石垣市長中山義隆昨(18)日表示可以理解，並重申台灣是一個國家。

本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

根據《產經新聞》報導，中山義隆18日接受訪問指出，假設中國對台展開海上封鎖，那麼石垣市、與那國町都會陷入「存立危機事態」。他也提到，先前石垣市、先島群島已擬定好「台灣有事」時的相關方案，將居民轉移到九州各縣和山口縣避難。

中山義隆表示，高市過去曾堅決表態捍衛海上航線，因此她在眾議院發言可視為當台海被封鎖時，日本自衛隊會出收維持航道。至於中國呼籲公民暫緩赴日，以此抵制高市發言，中山義隆表示目前石垣市尚未受到影響。

過去中山義隆曾在社群媒體上強調「台灣是國家」，18日他受訪時再次重申，雖然台灣沒有加入聯合國，但從經濟、法律和政治狀況來看，基本上具有國家的形式。

