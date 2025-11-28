理財多元化布局 美元壽險商品詢問度高

全球經濟瞬息萬變，穩健的美元資產，一直是市場上最受歡迎的投資選擇之一，隨著最近美國啟動降息，兼具保障和理財的美元保單，詢問度也變高。

圖／TVBS

金融市場變化多端，民眾投資理財朝向多元化，具有穩定現金流，又能分散風險的美元壽險商品，詢問度變高。

壽險業務資深副總林立曄：「首先美元是全球貨幣的主導者，第二美元保單的計價基礎都高於台幣保單，第三以長期資金部位來說，考慮到流通性增值性以及保值性，美元保單可以視為一種較長期，較穩健的規劃工具。」

其中，美元利變型保單，因為可以保障和資產累積同時做到，還有宣告利率的優勢，加上美元是主要貨幣增值空間更大，吸引不少族群。

壽險業務資深副總林立曄：「想兼顧保障，又希望手上資金能穩健累積的中壯年族群，希望資金更有彈性運用的退休族群，而高資產重視資產傳承的族群，利變壽是能夠提供相對穩健，又具靈活性的規劃。」

考量自身財務狀況，短、長期資金安排，以及風險承受度，選擇適合的保單，就能兼顧保障、財務規劃和資產傳承。

