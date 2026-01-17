理財就是理人生，口袋有錢才能談獨立！黃大米靠「1招」強迫儲蓄

理財可以累積資產，並達成不同生活目標，但要如何理財才好？知名作家黃大米於《人生就是一次次的得到與放下》一書中，分享自己的中年體悟，成為照顧者後，病榻前的每分每秒都是風雲變色的考驗，然而許多事情好與壞沒有絕對，人生是自己的，你的喜怒哀樂，最在乎的只有你自己。以下為原書摘文：







理財跟個性有關



我不是一個很有數字概念的人，但也因為了解自己的個性，這些年反倒是存下了一些錢。理財這件事情，除了跟個性有關，多數是來自後天的學習。我的主要照顧者，是我的母親，她不是一個會理財的人。她擅長的是人際關係，樂於幫助鄰居，加上深具同理心，一直都有好人緣。

我從小人緣就很好，應該是得自媽媽的身教。我對朋友非常海派，喜歡跟大家一起聚餐玩樂。隨和、愛熱鬧的我很難存到錢，因為我把感情看得太重了，只要大家開心，花錢這事情，就不會顧慮太多。

受到母親身教的影響，我的錢財都是左手進，右手出、財來財去，難以守住。看到想要的東西就會想立刻擁有。即便常常在買完東西後就失去熱度與興致，我卻沉迷於買下的那一刻，瞬間爆棚的滿足感與幸福感。









出社會工作後，我身處的媒體圈是一個十分看重表象的環境。環境是一個大染缸，許多女生剛入行時都挺純樸的，大概一年後，她們身上的名牌包跟華服愈來愈多，腳下踩著非常漂亮的鞋子，穿上這些華麗的衣物，才配得起進出高級的採訪地點。不論是名人的豪宅、國際企業總部、五星級飯店，每一個場合都需要外在的稱頭，才能安頓那顆不安與不夠自信的心。

菜鳥記者的薪水大概3萬多元，即便日後當上了主管，月薪大約7、8萬元，年薪百萬就是這行業中階主管的薪資天花板。領著普通的收入，想要撐起人上人的生活，除非本身就有家底，不然多數是衣著體面的月光族。而我也是月光美少女的成員之一，當時月薪3萬多，手上的包包4萬多，每次出國採訪還要買個名牌小物來紀念這趟旅程。如何存錢？根本辦不到。

20、30歲時青春正盛，怎可能愁煩老後無糧的生活，所謂的未雨綢繆，內心思索的是老後的存糧，而是如何在下次領到薪水時，再刷一個名牌包。人生的每一個決定，啟動的蝴蝶效應，往往深遠而無法預測。

29歲時，月薪3萬多的我，因為養著一隻狗，租屋不易，只能租到頂樓加蓋的房間。有次租約到期前，我開始四處找房子，當時剛好SARS過後，房市一片低迷。由於房市冷清到谷底，銀行甚至推出百分百房貸，貸款9成，還可加貸1成裝潢金，希望提升買氣。





理財就是理人生



年紀輕輕的我對房地產市場完全不懂，意外發現有間樓中樓的小套房，售價不到300萬，換算下來，一坪只要十幾萬。我決定用壽險保單存下來的大約30萬元當作自備款，買下人生中第一間房子。

我只看了一間就決定買下，原因只是為了給陪伴多年的老狗一個家。當時每個月要繳納的房貸大概一萬多，占了薪水的一半。在龐大經濟壓力下，我所有的購物都不再衝動，採買日常用品精打細算。有次跟同學一起去逛百貨公司時，她看到漂亮的衣服，一件一件的買，我一件都沒有入手。

同學說：「你真的很忍得住耶，你以前不是這樣的。」

我說：「我當然忍得住，我要把錢留著繳房貸，錢花下去後，房貸會繳不出來啊。」

我安安分分地繳納著房貸，一領到薪水就先轉到房貸戶頭，剩下的才是生活花費。就算沒有買那些漂亮的衣服、體面的包包，日子還是可以過下去。手頭比較拮据的日子大概熬了3年，你問我覺得苦嗎？不會。

因為名下有房子，讓我的內心有了踏實感。當同事們都在花錢出國旅行時，我捨不得跟進。一趟出國的花費足夠繳納一期房貸，在預算有限下，出國玩跟繳房貸只能二選一，我選擇了後者。

此時我終於了解，雖然母親的身教，讓我養成衝動購物的性格。但父親敬業盡責的身教，讓我學會勇於承擔，這樣的個性會鞭策自己如期繳房貸，用買房的方式達到強迫儲蓄。如果當年我沒有買房子，應該會是工作了一輩子，只累積了一櫃子漂亮的衣服跟鞋包，而沒有什麼存款的人。

至於我為什麼不選擇其他理財方式，譬如投資股票，主因是股票的漲跌會造成我的心情跟著起起落落，很難保持心情平靜。好好工作，是我比較喜歡的賺錢方式。

每個人的理財觀不同，願意承擔的風險不同。不論選擇哪種理財方式，最重要的不是先看獲利，而是了解自己的個性。如果有一種理財或者投資方式會讓你吃不下、睡不著，就代表這樣的方式不太適合你。

理財就是理人生，當你口袋有錢，才能談獨立，也才能對自己的人生做主。

我對於「錢」一向是非常尊敬的。沒錢的時候，日子是風花雪月不起來的；沒錢的時候，生活更不可能充滿詩情畫意。因此，不論你的薪水多少，記得把存錢這事情放在首位，存多、存少都是好事。上班賺錢很重要，存錢更重要，因為唯有手上有錢，你的精神才會舒爽。

所有的愛，都隱藏著金錢的給予與精神上的討好；所有的不愛，都包含精神上的冷漠或者經濟制裁。任何人給予你的愛，都可能回收，但只要你能夠經濟獨立，就擁有寵愛自己的本事，對於刻薄有說「不」的勇氣。

你的人生會面臨很多危急的時候，多數的情況都可以靠錢來解決難題。就算不能完全解決問題，也能靠金錢的力量讓選擇多一點，心情舒緩一點。錢永遠可以陪伴你共享福，也能與你共患難。你必須認為錢很好，把錢當作好朋友。錢確實不一定能買到幸福，卻能在你最不幸時減輕痛苦。

（本文摘自／人生就是一次次的得到與放下／時報出版）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為理財就是理人生，口袋有錢才能談獨立！黃大米靠「1招」強迫儲蓄