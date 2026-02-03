理財最前線／不賣怕跌、賣了怕飛 台股高檔獲利了結實戰攻略

台股持續創高，投資人既怕回檔，又怕成為「賣飛族」，盤點手中資產成了封關前必做功課。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

台股封關在即，不少投資人帳面獲利創高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。

農曆年前，對投資人來說心理壓力不小。「都賺這麼多了，要不先賣一點？」「萬一過年期間出事，川普又有新動作怎麼辦？」「不賣，獲利會不會回吐？」一連串問號，搞得散戶在台股封關前壓力山大。其實年前最容易犯的錯，不在行情預測錯誤，而是賣錯股、亂賣或賣太多。

法人強調，台股漲跌關鍵不在開紅盤當日表現，而是企業獲利是否持續成長。

釐清要不要賣股前，不妨先看近年兩個例子。安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷指出，2022年台股開紅盤，指數上漲1.28％，但全年在烏俄戰爭、美國通膨且聯準會暴力升息下，股債雙殺，當年大盤下跌超過2成；而2025年新春開盤，因DeepSeek橫空出世拋下一顆震撼彈、指數重挫逾3％，但全年仍繳出大漲26％的佳績。

「台股全年漲跌關鍵，不在開紅盤當日表現，而是當年企業獲利是否成長。」施政廷解釋，2022年大盤重挫主因，在當時企業獲利下修；而2025年大漲背後，則是企業獲利帶動。目前一般預估，2026台股企業獲利成長約22至25％，理論上全年續漲機率高，應可抱股過年。

但現階段散戶既擔心回檔，又怕成「賣飛族」，如何盤點手中資產，有邏輯、有順序的獲利了結，成了封關前檢視重點。綜合下列檢核標準，投資人能更穩健地做出正確選擇，內心不再混亂糾結。首先，若短期沒有更好標的替換或無資金需求的人，原則上不需要賣股。如果要賣股，則應掌握以下原則。

原則一：先賣個股 台股ETF次之

由於全年台股表現仍偏多，因此賣股是風險管理，而非看空市場。台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫認為，這波台股確實漲得又快又急，若有更物美價廉標的想換股或想留些現金在手，確實可在年前調節部位，高檔落袋為安。重點是要賣對順序，不要亂賣。

台股多頭總司令張錫表示，台積電財報表現超好，若有持股除非缺錢，否則盡量不要賣。（翻攝台積電linkedin）

「若要變現就先賣個股，再來是台股ETF，台積電一定要留到最後。」張錫指出，短線漲多的單一個股可先獲利了結，台股ETF是一籃子股票，漲跌不像個股那樣劇烈，可在之後出脫。至於台積電，法說會財報表現超級好，三率創高，2026年每股純益上修到85至90元，2027年獲利更上看120元，「不缺錢就不要賣，下跌反而可以再加碼。」

原則二：調節衛星 核心資產暫不動

趁著歲末年終，投資人也可盤點手中資產，釐清哪些是長線核心部位，哪些是短期衛星持股。「核心資產應符合4條件，包括產業具長期趨勢性、技術門檻高和地位穩固、為產業龍頭、經營者有誠信且具前瞻視野。」施政廷表示，若是規劃持有2至3年以上的核心資產，封關前都沒有賣股必要，就算投資屬性再保守，核心比例至少也要維持5成，才能確保自己仍留在多頭趨勢中。

但若是短線操作或戰術性配置的衛星部位，封關前可優先檢討與調節。像是近期漲多、且占資金比重較高，會讓自己睡不安穩或影響情緒的個股，都可先獲利了結。「最簡單的方式是賣一半，或先把成本拿回來，這樣就不會因行情續漲而懊惱，或因修正而感到心痛。」張錫補充。

原則三：看PEG 大於一可先賣出

對以個股投資為主的人來說，賣股的順序可進一步比較「本益成長比」。「簡單講，就是投資性價比概念，將個股漲幅與未來一年獲利成長相比，先賣出漲多、但獲利成長相對低的個股。」施政廷解釋，評估持股是否該賣，不能只看本益比高低，而是要搭配成長性。

「像本益成長比PEG（本益比除以預期每股盈餘成長率）就是一個實用指標。一般來說PEG等於一，表示估值還算合理，低於一就代表投資價值被低估，大於一則是性價比偏低，市場預期已過度反映，在台股高檔環境下，漲多但成長動能趨緩的個股，就可先列入賣出名單。」施政廷補充。

原則四：賣市值型 高股息可望回神

至於以台股ETF布局為主的投資人，過年前若有資金需求，部位調節順序則是市值型ETF優先，之後再考慮高股息ETF。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，過去幾年經驗顯示，農曆年後資金回頭尋找高股息殖利率股動向明顯，配合近一年金融、傳產股相對受到壓抑，股價位階已低，且最壞狀況可能已過，就不急著賣在低點。

2026年金融股獲利可望進一步成長，高股息ETF含「金」量高，可不用急著出脫。

姚宗宏表示，2026年台股平均殖利率約2.56％，2027年進一步回升至3.18％；「儘管整體殖利率不高，但市值前50大企業中，仍不乏殖利率超過4％以上標的，想要息收與資本利得兼具，投資人可趁機檢視高股息ETF選股邏輯，成分股篩選最好具成長因子，股價動能強勁、填息速度快，長線持有績效才不會落後。」

再就基本面來說，高股息ETF持股相對偏重的金融、傳產股，未來一年獲利可期。「目前預估金融股獲利成長5至10％，傳產股成長10至15％，配合關稅疑慮消除，股價評價相對低，對保守資金來說，仍具一定吸引力。」施政廷建議，市值型ETF漲多可先落袋，積極型投資人可換檔再上，以主動出擊取代被動投資。

傳產股備受壓抑，目前評價相對低且關稅疑慮消除，對保守資金仍具吸引力。

「台股站上32000點，隨著指數走高，波動明顯放大；市值型ETF以追求大盤平均報酬為目標，在高波動環境下，投資效率將不如具靈活調整能力的主動式ETF。」他強調，高檔震盪在所難免，散戶應透過經理人選股操作，爭取賺超額報酬的機會。

投資人想要息收與價差兼具，可檢視高股息ETF選股邏輯，具成長因子長線績效才不會落後大盤。

最後要叮嚀的是，儘管台股整體趨勢偏多，但過年期間仍有國際地緣政治變數須留意；只有守住風險底線，不開槓桿、不融資買股，才能在下一段行情起飛前，保留攻守兼備的彈性。

