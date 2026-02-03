理財最前線／不賣怕跌、賣了怕飛 台股高檔獲利了結實戰攻略
台股封關在即，不少投資人帳面獲利創高，卻也陷入前所未有的心理拉鋸：賣了，怕錯過後續行情；不賣，又擔心過年期間國際變數突襲，導致獲利回吐。與其糾結是否賣股，不如重新盤點持股結構，用對方法落袋為安，才能在震盪中守住成果，也為下一波行情預留操作彈性。
農曆年前，對投資人來說心理壓力不小。「都賺這麼多了，要不先賣一點？」「萬一過年期間出事，川普又有新動作怎麼辦？」「不賣，獲利會不會回吐？」一連串問號，搞得散戶在台股封關前壓力山大。其實年前最容易犯的錯，不在行情預測錯誤，而是賣錯股、亂賣或賣太多。
釐清要不要賣股前，不妨先看近年兩個例子。安聯台灣高息成長主動式基金經理人施政廷指出，2022年台股開紅盤，指數上漲1.28％，但全年在烏俄戰爭、美國通膨且聯準會暴力升息下，股債雙殺，當年大盤下跌超過2成；而2025年新春開盤，因DeepSeek橫空出世拋下一顆震撼彈、指數重挫逾3％，但全年仍繳出大漲26％的佳績。
「台股全年漲跌關鍵，不在開紅盤當日表現，而是當年企業獲利是否成長。」施政廷解釋，2022年大盤重挫主因，在當時企業獲利下修；而2025年大漲背後，則是企業獲利帶動。目前一般預估，2026台股企業獲利成長約22至25％，理論上全年續漲機率高，應可抱股過年。
但現階段散戶既擔心回檔，又怕成「賣飛族」，如何盤點手中資產，有邏輯、有順序的獲利了結，成了封關前檢視重點。綜合下列檢核標準，投資人能更穩健地做出正確選擇，內心不再混亂糾結。首先，若短期沒有更好標的替換或無資金需求的人，原則上不需要賣股。如果要賣股，則應掌握以下原則。
原則一：先賣個股 台股ETF次之
由於全年台股表現仍偏多，因此賣股是風險管理，而非看空市場。台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫認為，這波台股確實漲得又快又急，若有更物美價廉標的想換股或想留些現金在手，確實可在年前調節部位，高檔落袋為安。重點是要賣對順序，不要亂賣。
「若要變現就先賣個股，再來是台股ETF，台積電一定要留到最後。」張錫指出，短線漲多的單一個股可先獲利了結，台股ETF是一籃子股票，漲跌不像個股那樣劇烈，可在之後出脫。至於台積電，法說會財報表現超級好，三率創高，2026年每股純益上修到85至90元，2027年獲利更上看120元，「不缺錢就不要賣，下跌反而可以再加碼。」
原則二：調節衛星 核心資產暫不動
趁著歲末年終，投資人也可盤點手中資產，釐清哪些是長線核心部位，哪些是短期衛星持股。「核心資產應符合4條件，包括產業具長期趨勢性、技術門檻高和地位穩固、為產業龍頭、經營者有誠信且具前瞻視野。」施政廷表示，若是規劃持有2至3年以上的核心資產，封關前都沒有賣股必要，就算投資屬性再保守，核心比例至少也要維持5成，才能確保自己仍留在多頭趨勢中。
但若是短線操作或戰術性配置的衛星部位，封關前可優先檢討與調節。像是近期漲多、且占資金比重較高，會讓自己睡不安穩或影響情緒的個股，都可先獲利了結。「最簡單的方式是賣一半，或先把成本拿回來，這樣就不會因行情續漲而懊惱，或因修正而感到心痛。」張錫補充。
原則三：看PEG 大於一可先賣出
對以個股投資為主的人來說，賣股的順序可進一步比較「本益成長比」。「簡單講，就是投資性價比概念，將個股漲幅與未來一年獲利成長相比，先賣出漲多、但獲利成長相對低的個股。」施政廷解釋，評估持股是否該賣，不能只看本益比高低，而是要搭配成長性。
「像本益成長比PEG（本益比除以預期每股盈餘成長率）就是一個實用指標。一般來說PEG等於一，表示估值還算合理，低於一就代表投資價值被低估，大於一則是性價比偏低，市場預期已過度反映，在台股高檔環境下，漲多但成長動能趨緩的個股，就可先列入賣出名單。」施政廷補充。
原則四：賣市值型 高股息可望回神
至於以台股ETF布局為主的投資人，過年前若有資金需求，部位調節順序則是市值型ETF優先，之後再考慮高股息ETF。
瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏指出，過去幾年經驗顯示，農曆年後資金回頭尋找高股息殖利率股動向明顯，配合近一年金融、傳產股相對受到壓抑，股價位階已低，且最壞狀況可能已過，就不急著賣在低點。
姚宗宏表示，2026年台股平均殖利率約2.56％，2027年進一步回升至3.18％；「儘管整體殖利率不高，但市值前50大企業中，仍不乏殖利率超過4％以上標的，想要息收與資本利得兼具，投資人可趁機檢視高股息ETF選股邏輯，成分股篩選最好具成長因子，股價動能強勁、填息速度快，長線持有績效才不會落後。」
再就基本面來說，高股息ETF持股相對偏重的金融、傳產股，未來一年獲利可期。「目前預估金融股獲利成長5至10％，傳產股成長10至15％，配合關稅疑慮消除，股價評價相對低，對保守資金來說，仍具一定吸引力。」施政廷建議，市值型ETF漲多可先落袋，積極型投資人可換檔再上，以主動出擊取代被動投資。
「台股站上32000點，隨著指數走高，波動明顯放大；市值型ETF以追求大盤平均報酬為目標，在高波動環境下，投資效率將不如具靈活調整能力的主動式ETF。」他強調，高檔震盪在所難免，散戶應透過經理人選股操作，爭取賺超額報酬的機會。
最後要叮嚀的是，儘管台股整體趨勢偏多，但過年期間仍有國際地緣政治變數須留意；只有守住風險底線，不開槓桿、不融資買股，才能在下一段行情起飛前，保留攻守兼備的彈性。
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
中配竟能進國會！李貞秀坦承「無法放棄」中國籍 陸委會罕見說重話
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導民眾黨執行不分區立委「2年條款」，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示，自己親自飛了一趟中國，但當地機關的態度是「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終，甚至喊話內政部「請他們放棄看看」。對此，陸委會主委邱垂正回應，還有1年的時間，依法就是要努力放棄看看。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
啦啦隊女神君白Range Rover Evoque初體驗！北海岸兜風聊愛車 這輛帥車很可以｜Yahoo去哪都Car以
【文／徐宇恩】「因為錢毅約我，我就覺得一定很專業，我人來就好。」中信兄弟啦啦隊Passion Sisters人氣成員君白，一開場就用這句話，為這趟Range Rover Evoque R250 Dynamic SE都會魅影版的北海岸試駕行程揭開序幕，也替 Yahoo新節目《去哪都Car以》定下輕鬆自然的基調。 本集由主持人錢毅駕駛Evoque接上君白，從市區一路往北海岸前進，沒有生硬的規格轟炸，而是在對話與實際駕乘體驗中，讓君白一上車就愛上Range Rover Evoque。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
李貞秀「辦不到」放棄中國籍！她炸鍋：解職
[NOWnews今日新聞]民眾黨因設有「2年條款」規定，多位不分區立委已於2月1日陸續卸任，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀遞補，外界關注中配李貞秀放棄國籍議題，她今（3）日在立法院宣...
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
台大醫收「不得好死」明信片 親曝內容嘆：還投藍白在想什麼呢？
台大婦產科名醫施景中昨（12）日指出，收到一張一張充滿恨意、沒有署名的明信片，內容還寫「賴清德當台南市長貪污」「柯文哲清清白白」，他也嘆，投給藍白等於把這些年打下的雄厚基礎一朝斷送，「你還投給他們你是在想什麼呢」？