理財最前線／低空飛行亂流頻仍 3大經濟學家導航2026全球投資

2026年全球經濟將進入緩增長階段，機會與風險並行，國內3大首席經濟學家強調，股債資產配置才能險中求勝。

2026年即將到來，全球投資圍繞著3大主題：聯準會降息政策、AI投資評價、關稅及地緣政治變數。在機會與風險並存下，投資人如何在股、債及原物料資產間進行動態調整，成了未來1年勝出關鍵。本刊特別專訪合庫金控首席經濟學家徐千婷、國泰世華銀行首席經濟學家林啟超及富邦金控首席經濟學家羅瑋，針對全球投資變局提供實戰策略。

「若要用一句話為2026年全球投資定調，我會用4字：穿雲而行。意思是大環境有變數、前方視野未必清晰，甚至有不小阻力，但整體趨勢仍將上行。」合庫金控首席經濟學家徐千婷一語道破未來一年全球總經概況，簡單講，2026就是中低度成長、但不確定性仍高的一年。

徐千婷表示，IMF（國際貨幣基金）最新預測顯示，2025年全球經濟成長率為3.2％，2026年微幅減緩至3.1％，低於疫情前十年平均水準，顯示全球經濟處在「低空飛行」的狀態。

「經濟成長主要來自4面向，包括AI帶動的投資循環、部分新興市場內需復甦、歐洲財政支出增加、美國啟動降息循環及大而美法案效應。」徐千婷直言，美國、歐洲、亞洲同時進入AI基礎設施大擴建階段，大量資本支出投入晶片、資料中心、光纖網路、雲端設備及電力領域，是2026年經濟成長最重要引擎。

但她直言，壓抑經濟表現的力道也不弱，主要來自3股力量夾擊，包括關稅與貿易的不確定性、全球供應鏈重建成本提高，以及高利率餘震仍在。「像美國最高法院對關稅判決結果仍未定，全球供應鏈為規避風險，可能重複投資，降低資金效率；另外，企業融資成本壓力仍大，都將為全球經濟帶來一定挑戰。」

關注一：降息政策與美元走勢

整體來說，2026全球投資離不開3大主軸：雙率、關稅及AI。先看雙率部分，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，相較2025年，未來主要國家央行貨幣政策，將進入一個更寬鬆的環境，「尤其美國聯準會主席換屆，以及近來勞動市場顯露疲態，配合消費信心趨近新低，2026年聯準會可能會有超乎預期的降息。」

林啟超指出，先前市場擔心關稅上路後，將刺激通膨再起，但4月以來統計發現，關稅讓美國累計通膨增加0.7％，並未形成通膨預期；加上現階段聯準會更在意的，可能是就業市場下行風險，判斷未來一年聯準會降息方向明確，至2026年底政策利率有機會「坐3望2」、達2.75至3％，甚至不排除看到2.5％。

利率趨向寬鬆，匯率部分則要小心波動風險。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，2026年美元走勢料將呈現微笑曲線，當市場避險需求升溫，或景氣強勁帶動下，美元將維持強勢格局。但當聯準會獨立性遭質疑，政治力干預貨幣政策疑慮升高時，市場對持有美元資產信心將大幅下滑，導致美元走貶、微笑曲線從端點向下移。

關注二：關稅變數重組供應鏈

再看關稅部分，徐千婷直言，關稅與地緣政治是未來企業營運必須習慣的「長期環境噪音」。「4月所引發的關稅股災令人印象深刻，儘管近來美中2國在關稅及高層互動上，看似出現降溫訊號，但其實更像是從熱戰邊緣，退回到長期競爭對抗。」

近期美中在關稅及高層互動上出現降溫情況，其實是退回到長期競爭對抗關係。（翻攝白宮flickr）

她指出，受關稅提高衝擊，全球貿易量成長趨緩，供應鏈「去風險」也將成為新常態。「現在各國與美方談判重點是微調與交換，而非全面回到過去的自由貿易。對企業來說，如何快速分散、靈活應變成了生存之道；包括電子、車電、能源以及關鍵礦產，都將持續朝向美、中與第三方壁壘分明的架構重組。」

羅瑋也認為，近期美中關係雖在稀土管制、半導體供應鏈管理等議題上釋出善意，但結構性的戰略競爭並未降溫，未來仍需持續觀察雙方態度，是否能將暫時性協議，轉化成較具持久性的制度措施。「2026年國際政經活動密集，包括美國國會期中選舉、主要國家領導人改選，及G20與APEC等，都可能成為政策轉向，或談判突破的關鍵時點，屆時市場波動風險需特別留意。」

美國就業市場出現下行風險，未來1年聯準會降息方向明確。（翻攝Better Together粉專）

關注三：AI發展與合理評價

至於推動全球經濟火車頭的AI產業，則是雙面刃。「近年來，4大雲端服務商持續擴大資本支出，市場對AI泡沫化疑慮也不斷浮現；但因雲端大廠同時有高獲利支撐，未來2年AI應沒有泡沫化問題，不過資本支出會逐步減緩，不會無限制擴張是好事。」林啟超認為，台股作為AI趨勢下受惠者，2026年指數有望再創新高。

「就全球總經角度，未來一年AI既是機會也是風險。」徐千婷解釋，機會在於AI與數位基礎設施在長線布局下，包括半導體、資料中心、雲端、能源及電網升級，將形成新一輪「數位基建」浪潮；但要注意，一旦市場對AI或特定資產過度追價，股價越衝高，修正就越劇烈。

AI與數位基礎設施在長線布局下，將形成新一輪投資浪潮。（翻攝Google官網）

她提醒，進入2026年，投資人不是要更勇敢，而是要更有紀律；「在機會與風險交錯下，投資操作要更謹慎，避免因追逐熱門題材而忽略分散風險；標的選擇上，則應多關注資產體質與現金流，切忌受短線情緒影響，未來才可能豐收。」

建議一：股優於債 美股仍是領頭羊

在此情況下，2026年資產配置重點應掌握3關鍵。一、股優於債，美股為主，並慎防波動風險。羅瑋指出，只要聯準會降息幅度未大幅超過預期、政策利率在2.5％以上，全球經濟就沒有衰退風險，配置上仍是股優於債。

「要注意的是，第一季市場可能出現類似4月股災那樣劇烈的走勢。」羅瑋表示，主因在於法人實現獲利調節部位；美國2黨協商未果，聯邦政府關門時間恐較今年更長；及明年元月底將公布第4季經濟成長率，關稅對各國實體經濟造成的傷害，將為市場帶來震撼。另外，農曆新年長假後可能出現補漲或補跌，配合聯準會人事變化及政策動向，市場波動欲小不易。

看好區域部分，羅瑋建議以美股為主，歐、日、台股為輔，並留意陸股及港股投資機會。「美國經濟溫和成長，在AI投資風潮持續下，企業營收及獲利將支撐美股表現；而歐股及日股，則受惠經濟改善、資本支出回升，投資市場信心可逐步恢復。至於新興市場表現，則取決於美國經貿政策走向及美元走勢，波動不小。」

專家表示，2026年匯率波動風險大，美元走勢將呈微笑曲線。

建議二：體質改善 可留意歐債亞債

徐千婷重申，2026年大環境特點在「中低成長、緩降息且高度不確定性」，因此資產配置核心精神應是：不單押在只有說故事的股票，而是更需重視資產韌性與現金流配置。「債券部位絕不可偏廢，尤其在通膨逐步回落、但名目利率仍偏高的區間，優質中長天期債券將提供不錯的風險報酬。」

她指出，像過去有倒債危機的歐豬5國，現在可能成為歐洲大亮點。「西班牙、葡萄牙、義大利、希臘曾面臨主權債信風波，這些年脫胎換骨，嚴守財政赤字底線且強制撙節，財政體質獲得改善，經濟表現甚至比德、法亮眼。歐債相關投資機會，可特別留意。」

受惠歐豬5國財政體質改善，國防產業強勁增長，可留意歐債投資機會。（ILA Berlin提供）

另外，受惠全球供應鏈重組，印度、東協等新興亞洲國家崛起，亞債表現也值得期待。「債券布局重點在資產防禦、穩定領息；就美債來看，價差空間有限，投資人可鎖定存續期較長、目前殖利率偏高，未來一年聯準會降息可受惠標的，例如十年期以上投資等級債。」徐千婷提到。

全球供應鏈重組，印度等新興亞洲國家崛起，亞債表現值得期待。（東方IC）

建議三：黃金續漲 必備避險性資產

羅瑋補充，由於主要央行降息進入尾聲，投資人對持有長天期債券意願下滑，且新世代投資人偏好以虛擬貨幣及科技股作為避險工具，「儘管2026年股優於債，但資產仍可在股、債、匯及貴金屬間進行動態調整，達到攻守兼備效果。」

其中，2025年黃金價格飆漲逾5成，在各國央行與投資人逐步提高相關配置下，預料2026年黃金仍有上漲空間；保守估計漲幅至少還有7％，較樂觀看法甚至認為有2成報酬、金價上看5千美元。

2025年黃金價格飆漲，預料未來一年黃金仍有一定漲幅。

「不論是關稅政策變數，或戰爭、地緣政治風險，保留一部分黃金或避險性資產都有其必要。」徐千婷建議，投資人可以「4321比例」當作參考，即4成股票、3成債券、2成黃金及另類資產、1成現金及比特幣，再依據自身風險屬性加以調整。

林啟超則以「鬆韁駿勢」為2026年做出總結。「鬆，一方面指主要央行貨幣政策寬鬆，且財政政策積極；另一方面，在多頭市場連續奔跑3年的馬，也應該適度鬆開韁繩，讓馬兒站穩腳步，才能在喘息後醞釀下一波多頭攻勢，穩健推進。」

過去一年，台灣受惠AI伺服器及半導體強勁需求，出口年增率逾30％，但內需復甦有限，傳統製造業與消費市場仍相對疲弱，為2026年帶來一定挑戰。儘管各國適度「鬆韁」、站穩馬步，投資人也須提高風險控制能力及資產配置紀律，才能在波動中持續穩健向前邁進。

