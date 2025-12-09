理財最前線／國家級投資清單出爐 8檔TISA台股基金績效領跑

TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）主打低經理費、免手續費且專家把關優勢，適合投資人進行長線理財規劃。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

金管會大力推動的TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），基金標的由學者專家過濾把關，主打低經理費、免手續費優勢，7月上路至今，不少人仍霧煞煞。本刊精選8檔最具代表性的TISA台股基金，值得長線投資人留意，也讓大家一次看懂國家級投資專案攻略。

「今年主動式ETF上市，績效輾壓市值型，投資人跟風買進，其實根本沒必要。」任職於資訊公司的溱溱（化名）台股資歷約15年，因工作忙碌無暇研究個股，多年下來績效並不穩定，財富也無法有效累積；直到2023年聽朋友建議定期定額投資台股基金，才找到適合自己的投資節奏，過去2年資產持續壯大。

經理費率低 需扣滿二年

溱溱分享個人投資經驗，「如果想要長期累積退休金，TISA台股基金絕對是目前較好的選擇！尤其基金管理費比主動式ETF便宜，免證交稅、免手續費，整體交易成本也更低，更適合一般上班族。」

TISA被視為「退休金第三支柱」，政策提供優惠，但限制投資人需定期定額扣款。

她指出，自己過去定期定額投資標的是野村優質基金，管理費1.5％；後來發現透過TISA投資，管理費只要0.6％，「我就暫停原先扣款，改定期定額扣款『野村優質基金––TISA類型』。」



