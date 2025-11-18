理財最前線／從投機商品到主流資產 加密幣新手入圈全攻略

加密貨幣站在全球趨勢浪頭，一步步走向主流金融舞台。

曾被視為投機泡沫的加密貨幣，正一步步走向主流金融舞台。從美國政府啟動「比特幣戰略儲備」、通過《天才法案》，到全球最大資產管理公司貝萊德發行比特幣信託ETF，國家與機構的接連入場，象徵著金融秩序悄然改寫。台北科技大學教授吳牧恩就強調，破壞式創新不會等人，投資人至少應將2%資產配置於加密貨幣，積極者甚至可拉高到5～10%。

「在馬車時代，人們想著怎麼改良馬車，但真正改變世界的是汽車的發明。而我們現在正處於一個金融生態可能會被翻轉、顛覆的時間點，『破壞式創新』金融科技技術不可忽視。」台北科技大學教授吳牧恩強調，投資人應將總資產的2％配置在加密貨幣上，積極者甚至能拉高配置至5到10％。

政府背書 巨頭也加入

過去加密貨幣一直被視為投機商品，大起大落的特性，讓一般投資人敬而遠之。然而一場翻轉全球金融秩序的革命正展開中！從美國川普政府簽署行政命令，宣布建立「比特幣戰略儲備」（Strategic Bitcoin Reserve, SBR），將比特幣（Bitcoin）納入國家級戰略資產清單；到美國眾議院通過《天才法案》（GENIUS Act）；再到美國國會正研擬《比特幣法案》（Bitcoin Act），計畫5年內由聯邦層級機關購入百萬枚比特幣，都能看出加密貨幣已逐漸翻身為國家級數位貨幣。

川普2.0積極擁抱加密貨幣，帶動比特幣今年創下逾12萬美元新高。（翻攝白宮Flickr）

不僅政府背書，大型投資機構也展開行動，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock）推出比特幣信託 ETF，宣告傳統金融正式擁抱加密資產，另據Bitcoin Treasuries統計，全球上市公司的比特幣庫存總量已突破100萬枚，「這些企業都不是傻子，一定有看見些什麼。」吳牧恩說。



