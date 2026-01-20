理財最前線／打造不倒翁式退休金 第二張活到老領到老的勞保
退休規劃從來不只是「累積多少錢」的問題，而是如何在充滿不確定性的環境中，為自己準備一份能夠長期、規律入帳的現金流。變額年金險結合勞退與勞保特性，讓資產在累積期對抗通膨、在給付期轉為終身年金，不論市場波動、股災或意外衝擊，都能穩定領取固定金額，是退休規劃中能真正對抗「長壽風險」的工具。
在科技業打拚20多年、今年50歲的林先生，孩子剛上大學，房貸也快繳完，在外人眼中是人生勝利組，但只要想到退休金，卻怎麼算都不安心，「股票雖然看起來有賺，但萬一退休那年剛好遇到股災崩盤怎麼辦？」他意識到，退休需要的不是一張會跳動的「資產負債表」，而是一份即便天塌下來、每個月都能準時入帳的「退休薪資單」。
變額年金險 給付期禁解約
從勞退新制實施以來，林先生一直有自提6％，算一算，退休後勞保加勞退大概可以月領4萬元。他希望未來能夠不看市場臉色、「穩定」月領6萬元，只是這2萬元如何補足？
退休規劃中，除了投資商品，保險也是選項之一，而保險中有一張常被忽略的保單：變額年金險，其實就可以成為「退休薪資單」。變額年金險是一張投資型保單，很多人聽到「投資型」立刻皺起眉頭，但投資型保單之所以出現爭議，是因為賣錯了人。當一個絕對追求保本的老人家，卻被推銷了一張連結高槓桿標的的保單，還要負擔高額的壽險保費，自然是場災難。
不過，對有耐心等待、追求長期資產增長的人來說，變額年金險是具科學系統的商品；而且它不要求被保險人的體況，連癌症患者都能保，唯一要求的是年齡，多數保險公司規定70至74歲是最晚投保年齡。
捷安達保經董事長吳鴻麟提到，台灣人雖然愛買變額年金險，但卻少有人真的用來「領年金」。這是因為一旦進入「給付期」，保單不能解約、不能隨便提領，必須乖乖地按月領，而這對需要「業績周轉」的銀行理專或業務員來說，這筆錢等於被封鎖了，「但在國外用變額年金險準備退休卻行之有年。」
嚴格說來，無法解約的機制對退休族來說是一種保護。「保單有終身年金給付的特性，只要進入給付期，不論市場怎麼波動，都能持續領年金，直到被保險人身故或110歲為止，更不怕碰到詐騙、不肖子孫借錢等問題。」吳鴻麟強調。這張保單的特性像一筆「不倒翁式退休金」，可提供穩定、固定的現金流，堪稱民眾的第二張勞保。
保證期機制 四種年數選擇
拆解變額年金險的架構，分為「年金累積期」與「年金給付期」。在年金累積期，它像勞退新制，保戶能選擇連結高人氣的國內外ETF或基金，用投資來對抗通膨；到了年金給付期，就成為另一張勞保，能活到老、領到老。
而為解決萬一領年金、領2到3年就身故，保險金將被保險公司「沒收」，這類保單都有「保證期」機制設計。亦即進入年金給付後，若在保證期內身故，未領完的年金會給保單受益人；若過保證期仍生存，保戶也能繼續領相同金額到身故。目前依國人平均餘命設計保證期，年數有5、10、15、20年4種選擇，但多數保單設計是10年。
民眾一定會問，那該選擇保證期幾年的商品最划算？「買年金險其實是為了照顧自己，所以選擇保證期短的商品最有利，因為月領金額最高。」吳鴻麟說。「從第一線面對客戶觀察，一般人還是希望能有筆錢留給下一代，所以選擇20年期保證商品的是多數。」統一保經業務經理陳芳琪表示。
以國內大型壽險公司變額年金險試算，10年、15年、20年3種不同保證期，若預定利率為2.5％，女性保戶40歲購買、到60歲進入年金給付，每月投入9,823元，年投報率6％計算，保證期間為10年的保單，年領年金為24萬元，等於月領2萬元。若保證期拉長至15年，則每月投入金額要提高至1萬158元才能做到；保證期若是20年，每月投入金額為1萬622元。
費用率略高 保單強迫儲蓄
若按照前述林先生的需求試算，今年50歲，打算60歲能在勞保與勞退之外，穩定領2萬元，達到月領6萬元的目標，因為累積期剩下10年，選擇保證期10年的變額年金險，同樣以年投報率6％計算，那麼，現在開始每月要投入的金額是2萬7,415元。
年投報率6％的標的可以怎麼選？以追蹤標普500指數的iShare Core S&P 500 ETF（安碩S&P500，美股代號：IVV）為例，成立以來年化報酬率有8％，可輕鬆達到目標，只是需要耐心等待及有紀律的投入。
費用率上，變額年金收取的費用率與單純買ETF較高。保單在持有的前4、5年，每年都會收取約2％的保單管理費，多數保單從第5年後不收取，至於申購ETF的相關費用每年則約1％至1.5％；若是直接買ETF，則只要負擔券商手續費、交易稅及ETF總費用率約0.03％至1％間。
那為何不乾脆自己買ETF來打造退休金？「保單可以強迫儲蓄，而且能年金化，重要的是可透過保單結構、無法一次提領來防止自己隨意動用資金；另外，保單1千元能買多檔ETF，可進一步分散風險。」吳鴻麟解釋。
現金流穩定 免除紀律恐懼
早期變額年金險能連結的標的只有海內外基金，但如今也可連結ETF。以安聯人壽為例，能連結國內外ETF共247檔標的，包含高人氣國泰台灣ESG永續高股息（00878）、元大台灣高股息（0056）等；另外，元大人壽商品也可選擇國民ETF：元大台灣50（0050）。
至於進入年金給付後利率如何計算？吳鴻麟指出，此時通常會以保單預定利率做標準，會參考當時市場利率決定，也就是說保戶要到年金給付時才能知道利率數字。
其實退休規劃不應只是追求「帳戶數字極大化」，而是「現金流穩定度」。變額年金險雖然投資成本略高於直接在市場上交易的成本，且進入年金期後流動性受限，但它卻解決了人性最難跨越的「紀律」與「恐懼」。如果希望退休後能有源源不絕的現金流，且不會因為市場起伏而擔心受怕，確實可考慮將變額年金險納入退休資產拼圖中。
