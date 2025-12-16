理財最前線／政策重拳打亂景氣循環 3專家把脈2026年房市

交屋潮遇上限貸令，房市掀起雙殺風暴，3位專家同聲斷言2026年陷入價量盤整，是房市「校正回歸」的關鍵年。

央行祭出史上最狠的房市「第七波選擇性信用管制」，這場「金龍海嘯」持續在2025年發威，隨著下半年進入史上最大交屋潮，加上銀行「限貸令」，民眾口袋被束緊，市場上供給爆大量，需求卻急凍，房市掀起雙殺風暴。

展望2026年，房市仍陷入「價量盤整」的僵局，本刊專訪品嘉建設董事長胡偉良、台經院產經資料庫總監劉佩真，以及中信房屋總經理張世宗，3位專家皆認為被打亂的景氣循環，還需要時間平復，預估下半年築底完成，房市可望回溫，自住民眾多看屋培養房感，並建議沿著軌道買房最保值。

廣告 廣告

「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」回顧2025年房市交易表現，本刊專訪品嘉建設董事長胡偉良、台經院產經資料庫總監劉佩真，以及中信房屋總經理張世宗，3人異口同聲用「冰凍」形容，胡偉良更直指，政府永遠在打房與救房間搖擺，缺乏前瞻思維。

現況：政策干擾 打亂景氣循環

央行祭出第七波選擇性信用管制加上限貸令，市場交易量瞬間觸底，打亂景氣循環。

「2022年房市景氣循環本該走向衰退，卻因新青安讓買氣爆衝，價量逆勢暴漲。」胡偉良回顧，近年房市發燙，民眾紮營排隊買房，逼得央行祭出第七波選擇性信用管制加上限貸令，瞬間讓市場從震天價響到鴉雀無聲，交易量觸底，違約糾紛亂象四起。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

理財最前線／國家級投資清單出爐 8檔TISA台股基金績效領跑

理財最前線／美元保單大洗牌 養老險重出江湖再掀搶購潮

理財最前線／2寶家庭年省近10萬 租金補貼3步驟申請全攻略