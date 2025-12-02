理財最前線／美元保單大洗牌 養老險重出江湖再掀搶購潮

睽違7年，美元養老險在今年4月重現江湖，市場反應熱烈，與美元利變型保單、分紅保單形成競爭關係。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

美元保單市場悄悄變天。過去利變型與分紅型是美元保單市場的主力商品，但宣告利率「漲少跌多」，而分紅則存在不確定性，讓不少保戶抱怨連連。今年固定利率養老險睽違多年重返市場，預定利率拉到4％以上、還能鎖利數年，這讓保戶思考，究竟什麼樣的保單，才能真正帶來穩定與可預期的回報？

「美元保單還在架上賣的時候，看起來利率都很漂亮，能打贏定存、也能打贏通膨，只是一旦下架停售，利率就跟溜滑梯一樣不斷下調。」41歲的林小姐提到6年前買的一張利變型美元保單，「當時業務員不斷向我強調宣告利率4％，比把錢拿去存銀行好很多！我心動購買，沒想到保單停售後，宣告利率就一路下滑；3年前美國聯準會升息時，保單宣告利率不僅沒跟著調升，還一度跌破3％。」

固定利率 相對抗波動

她接著說，2年前因財務需要，再度購買美元保單，近2年狀況雖然比較好，宣告利率有緩步調升，但頂多比當初買時多0.3個百分點，「利率上漲才一點點，但下跌時可以超過1％，漲少跌多，收益根本不如預期。」

類似這樣的抱怨，其實在儲蓄型美元保單（包括利變型與分紅型）市場上非常常見；這也導致今年固定利率養老險重返市場後備受關注。



