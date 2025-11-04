理財最前線／AI狂潮改寫全球股市版圖 主動式ETF成新黃金賽道

AI新經濟形成，相關產業橫跨醫療、娛樂、交通。（東方IC）

AI浪潮下，全球投資版圖正在重寫！如今，AI從晶片製造延伸到雲端平台，再進一步滲透交通、醫療、能源與金融等各領域，帶動一場橫跨產業的「AI新經濟」革命。面對這股巨浪，鎖定AI與創新主題，才能讓投資人能以更靈活的方式掌握成長機會。

輝達、微軟、Meta（臉書）、亞馬遜…買了沒？計算自2024年「AI真正元年」以來，輝達股價漲了近3倍，Meta上漲超過1倍，至於亞馬遜和微軟則漲了約50％，回頭看台股的護國神山：台積電，漲幅也有1.5倍。

AI新經濟 滲透各領域

AI已開始在醫療產業上大量運用。圖為達文西手術機器人。（翻攝Intuitive twitter）

不僅大家熟知的科技龍頭股，AI浪潮的深化又催生了一批新貴，像是博通、甲骨文漲幅約2倍，最犀利的則是國防／政府級AI數據決策核心帕蘭提爾（Palantir），股價大漲10倍。那麼，接下來呢？

「目前AI的投資焦點仍以基礎建設為主，包括晶片製造與雲端平台。然而，根據機構預估，AI的發展將如同網路時代的路徑：先是基礎建設，接著進入應用爆發期。」元大投信指出，現階段硬體價值集中於少數巨頭，但真正具顛覆性的潛在報酬，將來自於應用端。因為AI將滲透各行各業，從交通、醫療、金融到能源管理，皆有新機會誕生。



