理財最前線／AI進入新經濟深水區 主動式ETF卡位下一波爆發股

AI從基礎建設走向應用端，將大幅改變人類生活。（翻攝Apptronik Linkedin）

AI熱潮狂燒2年，近期市場開始出現AI泡沫雜音，專家表示，這正意味AI革命從產業全面狂熱的陡升期，走向真正檢驗實力的企業淘汰賽階段；也就是說，市場不再雨露均霑，精準選股的重要性大幅提升。也因此對投資人來說，現階段的煩惱不是要不要投資AI，而是該如何在「AI新經濟成形」前卡位具成長潛力的公司。

台灣ETF市場出現明顯轉折。過去2年吸金力超強的高股息ETF，聲量與募集熱度降溫，取而代之的是主動式ETF崛起。統計今年以來已有13檔主動式ETF掛牌，總規模突破千億元；從募集速度與市場討論度觀察，強調「選股能力」的主動式ETF躍升為主流。

從基礎建設 走向應用端

像是近期募集的主動元大AI新經濟（00990A），因題材搭上AI即將進入成長爆發期，最終募集金額199.85億元，逼近法規上限驚豔市場。另外，台股主動式ETF也備受青睞，據統計，12月開募的4檔ETF，總金額即超過200億元大關。

搭上AI成長爆發題材，近期00990A出現募集盛況，驚豔市場。

為何投資人願放下穩定領息，轉向波動高的主動式ETF？其實在指數屢創新高下，高股息ETF雖有不錯配息，卻愈來愈難跟上市場結構性成長；尤其當AI主導的成長週期極具爆發力，投資人意識到，單靠領息或許能降低波動，卻也可能錯過趨勢成長行情。

值得注意的是，AI正從「基礎建設」走向真正能創造價值的「新經濟」，終端應用與實際商業模式加速成形中，也因此現階段的投資難度不在於要不要投資AI，而在於該怎麼選？

重點1：AI沒泡沫 新工業革命正開始

儘管近期市場對於AI泡沫的疑慮升溫，但投資達人股海老牛認為，目前AI在整體企業獲利中的占比仍偏低，即便短期出現雜音或修正，對長線結構影響有限，「投資人不應只著眼於當下的股價波動，而是要看到AI未來如何滲透並改變生活。」他強調，AI肯定是長線趨勢，但投資視角需跟著進化。

AI長線趨勢達10年以上，透過主動選股能網羅成長潛力公司。

元大投信指出，AI新一波工業革命其實才正要開始，非曇花一現，以目前觀察，全球企業對AI資本支出、資料中心建置與設備汰換，仍處初期階段。據彭博資訊顯示，2025年程式設計、精準醫療和人形機器人產值規模為62億美元、220億美元和29億美元，到了2030年預估產值將放大到350億美元、1880億美元和153億美元。

重點2：AI深水區 從基建邁入新經濟

投資達人謝晨彥指出，AI不再是硬體或算力基礎建設比拚，而是邁向應用與商業模式擴散期，「這條發展路徑，與當年的網路革命高度相似，誰能將AI技術轉化為實質獲利、誰就是最後贏家」。「在這個階段，投資人的關注焦點，不能只停留在單一硬體供應鏈，而應延伸至真正能將AI技術轉化為營收與獲利的應用端企業。」股海老牛補充。

以網路革命為例，當年網路剛興起時，最早領跑的是設備商思科（Cisco），但是真正賺得又多又久的，反而是後來成功建立商業模式的公司，例如亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）、臉書（Meta），以及以訂閱制崛起的網飛（Netflix）。這些企業的共同點在於創造了「網路新經濟」，也帶來長期驚人的股價表現。

Google被納入標普500指數前，股價上漲近4倍，提前卡位有更大獲利機會。

那麼，「AI新經濟」如何發掘？「生活中有多少地方還沒有AI，未來就有多少地方可以讓AI發揮。」元大投信說明。事實上，隨著AI基礎建設持續擴展，AI新經濟將正式走入人類生活，從軟體服務、醫療、消費、公用事業，到國防科技等領域，都將因為AI賦能而創造全新經濟動能。

AI新經濟將走入生活，醫療推進值得高度期待。（medigene提供）

重點3：主動出擊 挖出下一個Google

股海老牛指出，AI新經濟為「非線性成長」，難以靠單一指數完整捕捉，「當AI進入應用百花齊放的階段，許多具爆發潛力的公司，早期因市值與成交量尚未拉高，難以被納入傳統指數。」因此他建議投資人應從被動追蹤，轉向主動挖寶。

ETF投資大致分2種：一種是被動式，賺取指數的平均報酬；另一種則透過選股，追求超額報酬。如果只想跟著市場走，被動式ETF已經很好；但若想在新經濟中挖掘明星，主動式ETF會是更有效率的工具。「主動式ETF多由資深基金經理人操盤，只要整體市場仍維持多頭格局，透過主動選股，更有機會拉開與指數之間的績效差距。」謝晨彥表示。

「許多真正具備爆發力的公司，市值並不大，但成長潛力驚人。」股海老牛進一步說明，被動式ETF的選股邏輯必須符合一定市值與成交量門檻，往往等到企業已經成長一大段，才被納入成分股，容易錯過產業的初升段；相較之下，主動式ETF更有機會提前卡位，在市場尚未全面定價前洞燭先機。

AI新經濟涵蓋層面廣泛，國防科技的應用備受矚目。（ILA Berlin提供）

與其追最紅 不如早卡位

元大投信也指出，指數選股本身存在制度性限制，確實可能錯失剛起飛的成長股。以Google為例，上市後，股價已經上漲359％，才因符合條件被納入標普500指數；而主動式操作，正是在這些企業尚未被納入指數之前，就能先行評估提前布局。

「追最紅不如提早卡位『下一棒』。」股海老牛如此強調。以00990A為例，同時涵蓋AI的「基礎建設」和「技術應用」2大層面，高度貼合「AI新經濟」，投資標的橫跨全球具備長線成長潛力的企業，關注的成分股包含：輝達（Nvidia）、Alphabet（Google）、博通（Broadcom）、台積電、微軟（Microsoft）等，完整涵蓋晶片、雲端、資料分析與平台應用等AI商業化關鍵環節。

再從配置來看，投資組合區域比重為北美74％、亞太20％及歐洲6％；產業分布比重為科技60％、通訊15％、非核心消費10％、工業6％，醫療、金融和公用事業各約3％，為高度聚焦但不失分散的結構。尤其00990A採不配息設計，可有效放大長期複利效果。

