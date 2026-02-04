理財第一步是整理錢包！理財顧問教你「錢包整理術」8方法變有錢
錢包是每天都會用到的物品，而想變有錢也要從整理錢包開始。日本理財顧問市居愛在《讓錢流向你的原子習慣》一書中，結合自身經驗與豐富案例分析，整理出涵蓋12大面向的「聰明開源節流術」，內容涉及理財，更延伸至錢包管理、人際關係、工作與家事等層面，幫助讀者找到最適合自己的理財方式，成為能善用金錢的人生贏家。以下為原書摘文：
整理錢包的8種方法
本書所介紹的方法，與個人收入多寡無關，是否擁有存款也不重要。關鍵是放棄完美主義，允許自己放寬心。為了笑口常開、常保好心情，以自己的感受為優先考量。拋開對金錢的固有觀念，找出適合自己的價值觀與方法。
如此一來，即使毫無存款，任何人都能自然而然地每月存下3萬日圓，拋開對金錢的不安，而且人生一定也會越來越順遂。因為這點非常重要，所以容我再強調一次。理財高手從不追求完美。允許自己做不到某些事，並將「常保笑容」視為首要任務。唯有這樣，你才能找到最適合自己的理財模式。
也就是說，沒有必要完美執行本書中介紹的所有方法。從何處開始著手，也由你自己決定；做不到的事，就不用勉強去做。無需追求完美，請試著從你認為自己或許做得到的地方開始。如果各位讀者能在闔上本書時，踏上晉升理財高手的康莊大道，那必定會是筆者至高無上的榮幸。
1. 將紙鈔整理對齊後再放入錢包
如果店員在找錢的時候，將紙鈔的上下左右與正反方向都排列得整整齊齊，相信你拿到手時一定會很開心。這樣的小小舉動能讓人感受到對方的用心，覺得自己受到重視。相反的，如果紙鈔排列得亂七八糟，多少也會覺得自己被人輕忽怠慢。
將紙鈔收納至錢包時，也是一樣的道理。一個人若是會將紙鈔方向排列整齊收納，通常代表他正處於心有餘力，能夠好好照顧自己的狀態。如果錢包裡的鈔票種類或擺放方式凌亂不堪，表示他說不定也是以同樣的方式對待自己。
身心俱疲時，這種情況在所難免；但如果我們能夠好好將紙鈔分類，並整齊排列的話，心中自然也會萌生謹慎用錢的心態。
2. 把1萬日圓的鈔票放在「最前面」
有一種說法叫「把錢找開」。然而，當1萬日圓或5千日圓等大鈔被找開，成為1千日圓的小鈔後，我們很容易就會不自覺地隨意花錢。因為當鈔票的幣值愈小，就愈方便使用。所以建議各位把大鈔擺在錢包的最前面，以1萬日圓在前、5千日圓置中、1千日圓在後的順序排列。
如此一來，當你打開錢包時，第一眼就會先看見一萬日圓鈔票，一方面獲得「有錢」的安全感，另一方面也會產生克制的想法，努力維持原狀，不隨意把大鈔花掉。
3. 鈔票依用途分開收納
除了把1萬日圓鈔票放在最前面之外，將紙鈔分成2份也有助於防止過度消費。首先，第1份是用於伙食費及日常用品等的生活開銷。第2份則是自己的零用錢。
舉例來說，假設生活費是六萬日圓、零用錢是3萬日圓，那就把6萬日圓放在錢包前方的隔層，3萬日圓則收在後方隔層，並各別將一萬日圓鈔票放在最前方。這樣分開擺放的方式，會讓人自然而然地意識到要遵守每月預算。
如果錢包沒有隔層，不妨自己做出區隔，或是貼上標籤，都是不錯的方法。至於錢包有錢就會忍不住想花掉的朋友，不妨將每月預算按週平均分配，每週一把該週的經費放入錢包。
4. 決定每個月放入錢包的現金金額
懶人如我，實在沒辦法做到記帳這件事。所以我決定用規定自己每月放入錢包的現金金額的方式，來替代手寫記帳。當我的生活消費以現金為主時，每月會攜帶九萬日圓的現金在身上；改以無現金支付時，每月則會在錢包裡放一萬日圓的現金。
至於錢包裡該攜帶多少現金，我會參考上個月使用現金與信用卡的情況來決定。查看存摺及信用卡明細，就能掌握自己每個月分別花了多少錢。只要查詢上個月的支出，並把這些金額的現金放入錢包內，即使不記帳，也能有效管理財務。
5. 假日時定期檢查並整理錢包
錢包就像一面鏡子，可以映照出持有者的內心。又多辦了一張信用卡、零錢包塞得鼓鼓的、錢包拉鍊被收據卡到⋯⋯。這種時候，不光是錢包狼狽不堪，錢包主人的內心或許也正處於疲倦狀態。以前的我也是這樣。
建議大家盡量在放假時，將錢包從包包裡拿出來，好好整理一番，藉此調整心緒；如果放假時沒時間整理也沒關係，只要在想到時隨手整理即可。定期整理錢包，自然就能知道現在還有多少錢，減少「沒錢」的焦慮感。雖然這個行為看似微不足道，但小小的努力，必能帶來巨大成效。
6. 減少錢包裡的「東西」
結帳時，明明後面還有一堆人在排隊，卻因為找不到集點卡而陷入窘境；付款當下猶豫不決，遲遲無法決定該刷哪張信用卡⋯⋯各位在收銀檯前結帳時，是否也曾有過這些令人手忙腳亂的經驗呢？說實話，這種情況我以前經常發生。
之所以會發生這些尷尬的情況，是因為錢包裡包含了太多的資訊。人在視覺接觸到太多資訊時，會無法做出明智的判斷。就算把護身符或詩籤等物品胡亂塞在錢包裡，也得不到神明的庇佑。建議把已經老舊或失去靈驗的護身符，歸還神社或寺院處理。
當然，如果是嶄新或感覺還很靈驗的護身符，可以妥善地繼續收納在錢包中。盡量減少錢包中的資訊量，保持良好的能量循環。
7. 錢包裡只保留正在使用的卡片
整理錢包裡的卡片時，建議以「當下」為基準，將卡片分成兩類。將錢包中的集點卡、信用卡、提款卡、駕照、健保卡等所有卡片取出，依序分成現在「經常使用」和「不常使用」兩種。
接著，錢包裡只保留「現在經常使用」的卡片。不知何時會用到，或是日後才有機會使用的卡片，建議存放家中、丟棄或保存在卡片夾裡。錢包只擺放現在經常使用的卡片，頭腦也會變得更清爽，更能夠順利地管理金錢的出入。
8. 經常使用的卡片放在最前面
就像重新佈置房間，藉以打造舒適的環境一樣，我們也希望錢包裡的空間能維持流暢的動線。所以在收納卡片時，配置非常重要。
首先，將經常使用的卡片配置在錢包前方，然後把不常使用的卡片擺在最後面。至於信用卡或提款卡等用來消費和提款的卡片，建議存放在較為隱蔽的內側位置。根據使用頻率的高低，妥善安排各種常用卡片的擺放位置後，其他卡片即可自行決定排列順序。
（本文摘自／讓錢流向你的原子習慣：12堂致富課，日常生活x投資理財x育兒養老，教你如何規劃人生各階段，超輕鬆存錢術／墨刻出版）
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
想要變得幸福，要賺多少錢才夠？研究實測「年收這數字」達到標準
理財就是理人生，口袋有錢才能談獨立！黃大米靠「1招」強迫儲蓄
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為理財第一步是整理錢包！理財顧問教你「錢包整理術」8方法變有錢
其他人也在看
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]