理財第一步是整理錢包！理財顧問教你「錢包整理術」8方法變有錢

錢包是每天都會用到的物品，而想變有錢也要從整理錢包開始。日本理財顧問市居愛在《讓錢流向你的原子習慣》一書中，結合自身經驗與豐富案例分析，整理出涵蓋12大面向的「聰明開源節流術」，內容涉及理財，更延伸至錢包管理、人際關係、工作與家事等層面，幫助讀者找到最適合自己的理財方式，成為能善用金錢的人生贏家。以下為原書摘文：







整理錢包的8種方法



本書所介紹的方法，與個人收入多寡無關，是否擁有存款也不重要。關鍵是放棄完美主義，允許自己放寬心。為了笑口常開、常保好心情，以自己的感受為優先考量。拋開對金錢的固有觀念，找出適合自己的價值觀與方法。

如此一來，即使毫無存款，任何人都能自然而然地每月存下3萬日圓，拋開對金錢的不安，而且人生一定也會越來越順遂。因為這點非常重要，所以容我再強調一次。理財高手從不追求完美。允許自己做不到某些事，並將「常保笑容」視為首要任務。唯有這樣，你才能找到最適合自己的理財模式。

也就是說，沒有必要完美執行本書中介紹的所有方法。從何處開始著手，也由你自己決定；做不到的事，就不用勉強去做。無需追求完美，請試著從你認為自己或許做得到的地方開始。如果各位讀者能在闔上本書時，踏上晉升理財高手的康莊大道，那必定會是筆者至高無上的榮幸。









1. 將紙鈔整理對齊後再放入錢包



如果店員在找錢的時候，將紙鈔的上下左右與正反方向都排列得整整齊齊，相信你拿到手時一定會很開心。這樣的小小舉動能讓人感受到對方的用心，覺得自己受到重視。相反的，如果紙鈔排列得亂七八糟，多少也會覺得自己被人輕忽怠慢。

將紙鈔收納至錢包時，也是一樣的道理。一個人若是會將紙鈔方向排列整齊收納，通常代表他正處於心有餘力，能夠好好照顧自己的狀態。如果錢包裡的鈔票種類或擺放方式凌亂不堪，表示他說不定也是以同樣的方式對待自己。

身心俱疲時，這種情況在所難免；但如果我們能夠好好將紙鈔分類，並整齊排列的話，心中自然也會萌生謹慎用錢的心態。









2. 把1萬日圓的鈔票放在「最前面」

有一種說法叫「把錢找開」。然而，當1萬日圓或5千日圓等大鈔被找開，成為1千日圓的小鈔後，我們很容易就會不自覺地隨意花錢。因為當鈔票的幣值愈小，就愈方便使用。所以建議各位把大鈔擺在錢包的最前面，以1萬日圓在前、5千日圓置中、1千日圓在後的順序排列。

如此一來，當你打開錢包時，第一眼就會先看見一萬日圓鈔票，一方面獲得「有錢」的安全感，另一方面也會產生克制的想法，努力維持原狀，不隨意把大鈔花掉。

3. 鈔票依用途分開收納

除了把1萬日圓鈔票放在最前面之外，將紙鈔分成2份也有助於防止過度消費。首先，第1份是用於伙食費及日常用品等的生活開銷。第2份則是自己的零用錢。

舉例來說，假設生活費是六萬日圓、零用錢是3萬日圓，那就把6萬日圓放在錢包前方的隔層，3萬日圓則收在後方隔層，並各別將一萬日圓鈔票放在最前方。這樣分開擺放的方式，會讓人自然而然地意識到要遵守每月預算。

如果錢包沒有隔層，不妨自己做出區隔，或是貼上標籤，都是不錯的方法。至於錢包有錢就會忍不住想花掉的朋友，不妨將每月預算按週平均分配，每週一把該週的經費放入錢包。

4. 決定每個月放入錢包的現金金額

懶人如我，實在沒辦法做到記帳這件事。所以我決定用規定自己每月放入錢包的現金金額的方式，來替代手寫記帳。當我的生活消費以現金為主時，每月會攜帶九萬日圓的現金在身上；改以無現金支付時，每月則會在錢包裡放一萬日圓的現金。

至於錢包裡該攜帶多少現金，我會參考上個月使用現金與信用卡的情況來決定。查看存摺及信用卡明細，就能掌握自己每個月分別花了多少錢。只要查詢上個月的支出，並把這些金額的現金放入錢包內，即使不記帳，也能有效管理財務。

5. 假日時定期檢查並整理錢包

錢包就像一面鏡子，可以映照出持有者的內心。又多辦了一張信用卡、零錢包塞得鼓鼓的、錢包拉鍊被收據卡到⋯⋯。這種時候，不光是錢包狼狽不堪，錢包主人的內心或許也正處於疲倦狀態。以前的我也是這樣。

建議大家盡量在放假時，將錢包從包包裡拿出來，好好整理一番，藉此調整心緒；如果放假時沒時間整理也沒關係，只要在想到時隨手整理即可。定期整理錢包，自然就能知道現在還有多少錢，減少「沒錢」的焦慮感。雖然這個行為看似微不足道，但小小的努力，必能帶來巨大成效。

6. 減少錢包裡的「東西」

結帳時，明明後面還有一堆人在排隊，卻因為找不到集點卡而陷入窘境；付款當下猶豫不決，遲遲無法決定該刷哪張信用卡⋯⋯各位在收銀檯前結帳時，是否也曾有過這些令人手忙腳亂的經驗呢？說實話，這種情況我以前經常發生。

之所以會發生這些尷尬的情況，是因為錢包裡包含了太多的資訊。人在視覺接觸到太多資訊時，會無法做出明智的判斷。就算把護身符或詩籤等物品胡亂塞在錢包裡，也得不到神明的庇佑。建議把已經老舊或失去靈驗的護身符，歸還神社或寺院處理。

當然，如果是嶄新或感覺還很靈驗的護身符，可以妥善地繼續收納在錢包中。盡量減少錢包中的資訊量，保持良好的能量循環。

7. 錢包裡只保留正在使用的卡片

整理錢包裡的卡片時，建議以「當下」為基準，將卡片分成兩類。將錢包中的集點卡、信用卡、提款卡、駕照、健保卡等所有卡片取出，依序分成現在「經常使用」和「不常使用」兩種。

接著，錢包裡只保留「現在經常使用」的卡片。不知何時會用到，或是日後才有機會使用的卡片，建議存放家中、丟棄或保存在卡片夾裡。錢包只擺放現在經常使用的卡片，頭腦也會變得更清爽，更能夠順利地管理金錢的出入。



8. 經常使用的卡片放在最前面

就像重新佈置房間，藉以打造舒適的環境一樣，我們也希望錢包裡的空間能維持流暢的動線。所以在收納卡片時，配置非常重要。

首先，將經常使用的卡片配置在錢包前方，然後把不常使用的卡片擺在最後面。至於信用卡或提款卡等用來消費和提款的卡片，建議存放在較為隱蔽的內側位置。根據使用頻率的高低，妥善安排各種常用卡片的擺放位置後，其他卡片即可自行決定排列順序。

（本文摘自／讓錢流向你的原子習慣：12堂致富課，日常生活x投資理財x育兒養老，教你如何規劃人生各階段，超輕鬆存錢術／墨刻出版）

