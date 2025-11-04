退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
退休是人生重要轉折，不僅意味著離開職場，也是一個重新思考「該留下什麼、該放下什麼」的契機。
根據理財網站GOBankingRates資訊，理財規畫師Kevin Lum在其近期發布的一支YouTube影片中表示：「我們往往擁有的比實際需要多。有些東西我們捨不得丟、也不願放手，最後卻成了心理與財務上的負擔。」他在影片中建議「邁入退休前應放下的五樣東西」，幫助人們以更輕盈的步伐迎向新生活。
第一，過於寬敞的房子。Lum表示，首要考慮的是「房子太大」問題。當孩子長大離家後，大空間往往成為負擔。縮小居住規模不僅能減少維修費、房產稅與水電開支，也能帶來更多生活自由。
根據理穆迪分析（Moody's Analytics）研究，美國約有600萬名年長者居住在「面積超出實際需求」的房屋中。對許多人而言，這些多餘空間其實蘊藏未被釋放的資產價值。美國國家長者委員會（NCOA）指出，65歲以上屋主的房屋淨值中位數約為25萬美元。
Lum建議，善用房屋淨值可提升現金流，用於旅遊、投資，或作為留給下一代的遺產，也能減少從退休帳戶提領資金的次數，維持較低稅率。
第二，家裡的第二或第三輛車。若不再通勤，或夫妻共用交通工具，一輛車可能已足夠。Lum建議出售多餘車輛，可節省保險費、註冊費及維修開銷。富比士（Forbes）分析顯示，2024年美國汽車保險平均費用較2021年上漲33%，因此減少車輛也等於減少支出壓力。
第三，過於複雜或高費用的投資。邁入退休階段，Lum建議清理那些收費高、結構複雜的投資產品，例如舊的變額年金、已繳費多年的終身壽險，或管理費超過1%的共同基金。
「這些產品不僅費用高，也讓你的財務變得複雜。」Lum說，「在退休階段，簡單與成本效率往往才是王道。」
第四，閒置的休閒用品。若家中停放著多年未用的休旅車（RV）、遊艇、越野車或機車，Lum建議考慮出售。這些物品不僅會隨時間貶值，還伴隨保養與停放費用。
第五，副業或出租房產。副業或出租物業雖能帶來額外收入，但Lum提醒，它們往往也代表時間與壓力負擔，且資金流動性不高。「有時在市場景氣良好時出售，能把複雜轉化為簡單，讓生活更輕鬆自在。」
Lum也特別指出，其分享的內容僅供教育用途，非投資或財務建議。
