理財贈禮新樣貌! 台股熱帶動 永豐金證券調查:股票禮品卡躍登電商雙11新寵

台股熱潮延燒，連帶改寫電商送禮風潮。永豐金證券今(11/27)公布股票禮品卡最新使用調查指出，今年雙11期間已有中大型電商將股票禮品卡視為主力贈品，與雙人機票、手機、黃金等熱門獎項並列，顯示「送股票」不再限於金融領域，禮品卡使用情境正式跨足電商平台，創下台灣首例。

國內禮品卡市場每年有高達400億元規模，各式通路紛紛推出自家禮品卡，帶動送禮形式快速演變。調查也顯示，股票禮品卡在 2025 台北國際金融博覽會中，獲逾千位民眾回饋願意納入送禮名單。近期更觀察到電商業者將其定位為等同雙人機票的高價值贈禮，象徵理財已成送禮文化的一部分。

永豐金證券表示，今年5月率先推出全台首張金融類「股票禮品卡」，結合送禮、理財及簡化開戶流程，並採銀行信託架構保障個資安全，通過金管會沙盒實驗。推出半年，累計銷售突破6,000萬元，市場接受度高。

永豐金證券表示，在今年經濟成長率可望接近6%背景下，民眾更樂於把會增值的資產納入送禮選項，因此成為畢業季、情人節等節慶的理財熱門禮。而股票禮品卡提供100元至6000元多種面額，可兌換豐存股平台上含0050在內的263檔台股標的。

永豐金證券指出，股票禮品卡不僅打開證券業與電商的跨界合作，也帶動「開戶場景」從金融業擴大至不同生活通路。該公司預告將於12月推出新場景推廣方案，擴大禮品卡應用範圍，並透過豐存股友善機制降低誤觸冷門股風險，讓更多民眾以更輕鬆方式踏入理財世界。

