理財Talk》主動式00981A納入0050、0052是幫抬轎？自願被扒兩層皮？ 「拉積」才是關鍵

[Newtalk新聞] 台股昨日衝破 30,000 點大關，今（6）日收盤更上層樓突破 30,500 點。台積電也創下 1,705 元的新天價，短短三個交易日，股價漲幅 10%。不只個股投資人開心，多檔高含「積」量的台股ETF的績效也跟著「吃紅」。

然而，有眼尖網友發現，以主動、靈活選股為主打的 00981A（統一台股增長主動式ETF） 居然持有被動市值型的 0050、0052。不少人酸：「是來幫忙抬轎？」、「開ETF永動機？」、「大家互相買，太穩了吧」、「下次會不會買正二？」、「主動型ETF去買被動ETF，讓投資人被扒兩層皮？（主動＋被動費用）」，凸顯出不少受益人對這檔ETF的疑慮。

去（2025）年 5 月 27 日掛牌的 00981A，由基金經理人陳釧瑤與以及台股團隊的精準選股，不到一年時間繳出 70.98% 績效，居冠去年台股ETF。這回選擇買進 0050 10,871 張、0052 9,274 張，背後理由很簡單，正如一開始所述：「短短三個交易日，（台積電）股價漲幅 10%、多檔高含「積」量的台股ETF的績效也跟著「吃紅」。」

主動式受限於單一持股 10%

有別於被動式ETF追蹤、模擬或複製標的指數，避免產生追蹤誤差，投資人長期參與整體市場來獲得報酬，而主動式就是「哪裡有超額報酬、哪裡有強勢股，就往哪裡追」的策略；而台積電近幾年以來，你知、我知、政府知、法人皆知，就是一檔強勢股，且占大盤權重也高。當股價有成長空間，經理人為拚績效沒理由不選。

然而，主動式ETF如同共同基金，在單一成分股上會受到 10% 上限。即使金管會去年 5 月 8 日拍板通過所謂台股ETF的「台積電條款」，亦即放寬了國內ETF追蹤指數的單一成分證券占該指數市值比重不受制於 30% 上限。像是國泰台灣領袖50（00922）去年率先更改，若單一權重大於 30%，就以個股於台股大盤占比為權重。

但由於 00981A 並非一檔被動式ETF，其公開說明書中也只寫到「投資於任一上市或上櫃公司股票（含承銷股票）、存託憑證及公司債（含次順位公司債）或金融債券（含次順位金融債）之總金額，不得超過本基金資產淨值之百分之十」，加上在成立前，投信公司也沒特別向主管機關申請解禁，故仍維持單一成分股 10% 上限。

根據 00981A 公開說明書指出有關單一成分股的規定。 圖：擷取自統一投信官網

題外話，目前有部分業者思考到，台股主動式ETF可能受單一持股上限的拘束，已有像是 00985A、00991A 等標的特別申請讓第一大持股可達 30%，進而增加經理人在調整投資組合的彈性。後續，00981A 是否會跟進，為值得關注的一點。

根據統一投信官網數據，00981A 果真將台積電配置 10% 買好買滿，但績效可能難匹敵高含「積」量的 0050、0052、006208，怎麼辦？0050、006208 有約 6 成台積電，0052 更是達 7 成。加上因績效好，近期一堆投資人的大量資金挹注，使 00981A 的規模快速膨脹，因此，經理人在此發揮了巧思——買進市值型ETF，來突破「只能買 10% 的台積電」。

00981A納入 0050、0052 而引發網路熱議。 圖：擷取自統一投信官網

兩檔ETF佔 00981A 比重不到 2.2%

0050 加上 0052 共買了 2 萬多張，看起來很多？對於ETF規模新台幣 528.18 億元的 00981A 而言，兩檔ETF也只佔其 1.45% 與 0.72%。不諱言，「ETF中包ETF」，確實有讓人「被扒了兩層皮」之感，兩邊都要內扣經理費。不過，0050 目前的經理費率約不到 0.1%，0052 費率約 0.15%，這費用率可是比國內大多數的股票ETF還低廉，且後續可望再隨規模增加下修。

相較於 00981A 去年績效大躍進，ETF費用率約 1% 左右，且兩檔被動市值型ETF配置佔比低，成本應不至於大幅增加。而且會買主動式ETF的投資人，不就等同於認為：比起經理費成本，更在意ETF的超額報酬表現？

反觀，若 00981A 的規模膨脹速度增加，一大堆錢塞進資金池，迫使ETF在台股高檔時追價，恐怕那才是令經理人傷腦筋的事。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

