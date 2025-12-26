理賠談不攏！高雄婦杵保險公司大廳情緒失控 低頭掏出水果刀嚇壞眾人

陳婦情緒失控當場掏出水果刀嚇壞眾人。讀者提供

高市前鎮區中山二路一家保險公司中午驚傳亮刀恐嚇事件，一名60多歲的陳姓女子疑因保險理賠糾紛與行員溝通許久，無法獲得滿意結果，竟當眾亮出水果刀，保全隨即疏散現場民眾並通報警方，及時趕抵制伏陳婦，現場並未造成人員受傷。

據了解，前鎮分局復興路派出所是在今天中午11時50分左右接獲報案，指稱中山二路某家保險公司大廳有民眾洽詢時情緒失控，當場亮出刀械。警方不敢大意，立即出動線上警網趕赴保險公司。經初步調查，陳女因不滿保險理賠內容，在與行員溝通時情緒失控，憤而掏出預藏的水果刀，場面一度驚悚。

廣告 廣告

員警趕抵現場後，立即喝斥陳女交出刀械，並配合現場保全成功將她壓制，依恐嚇案現行犯身分帶回派出所釐清。稍晚將依違反《刑法》第151條「恐嚇公眾罪」移送高雄地方檢察署偵辦。

前鎮分局呼籲，民眾面對任何經濟或法律糾紛應循合法管道理性溝通，警方對於任何滋事違法或脫序行為絕不寬貸。同時也提醒大眾，若在公共場所發現可疑人士或異常狀況，應優先確保自身安全並立即撥打110通報，切勿擅自靠近以策安全。



回到原文

更多鏡報報導

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中

黑暗19分鐘！27歲逃兵張文北車、中山恐攻釀2死7傷 犯案詳細紀錄曝光

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清