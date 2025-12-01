理髮師撿二手床墊！他傻眼「原來窮人這麼過」 一票人看傻：根本沒關係

許多人有時可能會透過朋友找家具。一位網友近日剪頭髮時發現，理髮師要汰換壞掉的床墊時，竟然撿客人不要的舊床墊，讓他驚訝直呼，「原來窮人是這麼過的…」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛指出，接手別人的舊床墊跟是不是窮人沒有關係，臉書上甚至有「拾荒」社團，不少民眾都藉此轉讓自己不要的東西，實現環保再利用的永續精神。

原PO在PTT發文表示，他最近到理髮店時，得知女設計師的床墊壞掉了，一旁燙頭髮的阿姨馬上說，家裡有準備淘汰的舊床墊，兩人隨即約了時間要看床，讓原PO感到驚訝，認為床墊是類似衣物、內衣物的貼身用品，撿人家淘汰的二手床墊相當奇怪，忍不住感嘆「原來窮人是這麼過的…」

對此，許多人紛紛回應，「還好吧，床墊鋪個保潔墊就能用了」、「說不定阿姨的床很頂，有保潔墊也沒衛生問題」、「省一點可能是習慣，不見得就窮」、「先問問床墊多少錢吧？有人的10萬起跳，有人2千以內」、「阿姨的床墊可能是名床啊，我朋友買了新冰箱，只是顏色不符合他家的裝潢就送人了」、「飯店二手清倉還不是一堆人搶」。

不少人則提到，網路上的拾荒社團其實有很多人轉讓不需要的物品，吸引眾多民眾加入，「你去臉書拾荒社團可以看到更多窮人小確幸」、「呵呵，你去看拾荒群組，信義大安的傢俱廢棄物丟路邊，PO出來都秒殺的」、「搞不好那阿姨是有錢人，常換家具啊，像信義區被丟的家具還比家裡用的好，一堆人搶著撿，反正看看也無妨」。

