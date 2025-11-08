理髮店招募洗錢 跨境詐逾500名長者 聖地牙哥19人被逮
NBC與福斯電視台（FOX）7日報導，聯邦調查局（FBI）聖地牙哥分局主導的多機構調查行動，日前逮捕19人；他們涉嫌專門詐騙美國長者，共有超500人受害、損失金額超4000萬美元。他們還在海外大肆揮霍詐騙所得，包括在泰國夜店向舞女撒錢。有華裔涉入本案，若罪名成立，他們最高面臨20年監禁。
根據美國加州南區檢察官辦公室公布的聯邦起訴書，南加州共有22人被控參與大規模詐騙，涉嫌透過技術支援與退款詐騙等手法，竊取長者資金。FBI指出，目前已確認超過500名疑似或已證實的受害者。
起訴書顯示，41歲聖地牙哥居民馬里昂（Victor Lee Marion），被指為該網路在美國境內的主要策劃者，負責接收自受害者竊取的數百萬美元，並將大部分資金轉移至海外。
根據法庭文件，馬里昂與位於印度及杜拜的跨國犯罪組織領導人保持直接聯繫，自2023年秋季以來，在聖地牙哥經營洗錢集團，並利用其經營的「麥加理髮店」（Mecca Barbershop）招募洗錢者以整合受害者資金。
FBI指出，作為洗錢集團的核心人物，馬里昂從旗下20多名共謀者洗白的詐騙資金中抽取分成，並協助部分洗錢者晉升至組織高層，包括安排他們移居海外，直接從印度與杜拜詐騙美國的長者。而且他們詐騙所得錢財，被用於其奢華的生活模式。起訴書中的照片顯示，詐騙團夥曾集體前往泰國，在當地夜店大肆撒錢。
檢方表示，該詐騙集團自2021年7月起在印度、泰國及阿拉伯聯合大公國等地運作，針對美國長者實施跨境詐欺。
FBI聖地牙哥分局探員達吉斯（Mark Dargis）說：「美國的年長公民應被尊重，而非被罪犯利用其信任，騙走辛苦積蓄。」
根據法庭文件，該詐騙計畫還涉及將詐騙所得資金洗白，提供給海外的其他犯罪組織。
FBI公布的被捕名單中，包括25歲華人Michael Jeeho Yi。若罪名成立，大多數被告將面臨最高20年監禁。
更多世界日報報導
