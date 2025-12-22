琉球國中校長涉職場霸凌 遭糾舉

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌，監察院通過糾舉案，認為蘇傳桔不適任校長。（本報資料照片）

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌案今年10月成立，成全台首起「校長職場霸凌」案例後，監察院22日公告通過糾舉案，認蘇有重大管理失當及違失，顯已不適任校長職務。屏東縣政府教育處表示，將啟動程序審議；蘇則低調回應，配合縣府後續處理。

全國代理暨代課教師產業工會指控，琉球國中1名代理音樂教師每天工作逾12小時，2020年因過勞猝死，同校教師阿邦（化名）上法庭作證，成為法院判決給予職災給付的關鍵，卻也成為校長報復對象，申訴校長職場霸凌後，全案曝光。

監察院指出，蘇傳桔對代理教師因加班產生的工作負荷所致猝死，未善盡保護義務，也對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案的證人有不當施壓，構成職場霸凌。

蘇還公然洩漏監察院調查案件資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每天應在首班交通船抵達小琉球前到校，及每周需住校至少2天，不符比例原則。

監察院認為，蘇衍生諸多陳訴及爭議，並持續戕害教師及學生權益，確有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職必要。

監察院11日針對蘇傳桔糾舉案投票，經5名審查委員全數通過成立，全案移送屏縣府依法處理，並於22日公告糾舉案文。屏縣府教育處表示，將依「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」規定組成調查小組調查，一切依審議決議處以相關行政處分。

屏東縣教育產業工會表示，這起全台首起「校長職場霸凌成立」案，縣府應依法、即時、妥適處理，且應同步檢視該案所揭露的制度問題，避免再發生類似事件。