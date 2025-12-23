琉球國中校長涉霸凌遭監院糾舉 全教總籲落實退場機制
替過勞死的同事出庭作庭，認為遭校長蘇傳桔秋後算帳，屏東琉球國中老師阿邦向屏東縣府提出霸凌調查申請，縣府在10月認定霸凌案成立。
屏教產監事吳婉鈴指出，「在這期間我們看到了一位校長，是如何利用行政資源，濫用校事會議制度將工具化，作為整肅異己的武器。」
師控出庭作證遭校長報復 教團批校事會議淪打壓工具
12月22日，監察院公告通過糾舉案，蘇傳桔有重大管理失當及違失，顯已不適任校長職務，有急速處分予以調離現職之必要。屏東縣教育處表示，將組成調查小組調查，後續召開校長事件審議會，審議調查報告。
屏東縣教育處副處長吳佩珊說明，「會再依這個審議的決議，處以後面確認的行政處分。」
記者提問，「蘇校長有要先調離現職嗎？」
吳佩珊回應，「我們也是會在那個會議當中會再去討論。」
當事校長低調不受訪，只表示尊重縣府後續處理。但屏教產和全教總指出，應落實監院的急速處分，立刻將校長調離現職。
而近年來，不適任校長侵害師生權益是層出不窮。
全教總理事長侯俊良認為，「已經違法去跟學生收取費用，竟然可以說不懂，然後就可以逃脫。不會只是一個調查之後做一些懲處，這很明顯的，這類型的校長，應該對於他本身是不是適任這樣的校長，要有一個明白的判準。」
全教總指出，校長的校務治理，若未達解除職務情形，主管機關還是可就相關具體事實綜合評價判斷，改任其他職務或為其他適當處理，落實退場機制，不是只以懲處結案交代收場。
