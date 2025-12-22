琉球國中老師猝死、遭霸凌！監察院怒提糾舉 校長蘇傳桔玩完了

蘇傳桔校長之位不保。（圖／翻攝自蘇傳桔個人網頁）

本刊今年獨家揭露屏東縣琉球國中校長蘇傳桔疑霸凌校內老師，原因是其為已經猝死的代理老師出庭作證。監察院今日（12月22日）指出屏東縣屏東縣琉球國中校長蘇傳桔，涉有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，並通過葉大華、施錦芳委員提出糾舉案。

監察院指出，蘇傳桔擔任琉球國中校長期間，對於代理教師因加班產生之工作負荷所致猝死未善盡保護義務外，亦對死者家屬所提司法機關審理勞工保險給付案之證人不當施壓，構成職場霸凌；並公然洩漏監察院調查案件進行中之資訊，甚至用以影射證人所述不實；另不當要求教師每日應於首班船抵達小琉球時間前到校及每週須住校至少2日，顯無可能亦不符比例原則。

監察院認為，被糾舉人所衍生諸多陳訴及爭議，持續戕害教師及學生權益迄今，核有重大管理失當及違失，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職之必要。監察院於114年12月11日審查通過監察委員葉大華、施錦芳提案，全案移送屏東縣政府依法處理。

監察院表示，被糾舉人違失情節重大，屏東縣政府僅請其請事假配合調查，惟審酌其違失情節，顯已不適任該校校長職務，有急速處分予以調離現職之必要，爰提案糾舉，移送屏東縣政府依法處理。據了解，在糾舉案通過以後，縣府須在1個月內將蘇傳桔調離現職。

對此，全國代理暨代課教師產業工會指出，自事件發生以來，本會即長期追蹤關注並接獲多方教師陳情，多次呼籲地方政府正視校園職場霸凌與管理失當問題。遺憾的是，儘管先前相關職場霸凌調查已認定霸凌行為成立，屏東縣政府仍未採取具體處置，放任蘇校長持續擔任校長職務，對教育現場造成長期壓力。

全國代理暨代課教師產業工會嚴正呼籲屏東縣政府，立即依相關法規調離蘇校長現職，並清楚說明後續處理時程與原則，全面檢討校長監督、過勞防治與職場霸凌防治機制，避免再發生教師過勞死憾事。教育現場不應再承受延宕與漠視，教師的生命安全，不應成為制度失靈的代價。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙。（圖／本刊資料照）

