琉球國中霸凌成立 校長提申訴

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌成立，全國代理暨代課教師產業工會要求縣府展開嚴懲程序，對此，蘇已委託律師提出申訴。（本報資料照片）

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔遭控職場霸凌成立，成為全台首起「校長職場霸凌成立」案例，全國代理暨代課教師產業工會30日要求縣政府嚴懲，對此，縣府表示，將交由校長事件審查小組審查是否受理；蘇則委託律師提出申訴。

全國代理暨代課教師產業工會指控，2021年琉球國中莊姓代理音樂老師因長期超時工作、積勞成疾，不幸過勞身亡後，校長蘇傳桔試圖以行政手段掩蓋事件真相，所幸莊老師的母親堅持追查，最終獲高雄高等行政法院認定莊老師是「職業性過勞死亡」，而蘇不檢討自身責任，還因不滿出庭作證的代理老師「阿邦」，多次在校務會議上霸凌對方。

工會說，「阿邦」經長時間蒐證後，1個多月前正式向屏縣府提出職場霸凌調查申請，近日屏縣府安全及衛生防護委員會正式認定蘇傳桔職場霸凌案成立，成為《公務人員考績法》增訂條文在今年三讀通過後，全台首起「校長職場霸凌成立」案例。

為此，工會向屏縣府及縣長周春米喊話，應依《國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法》，立即展開懲處程序，並啟動不適任校長調查程序。對此，縣府教育處表示，是否啟動校長不適任事實調查機制，將依規定交由校長事件審查小組審查是否受理。

蘇傳桔獲悉消息後表示，已委託律師提出申訴，並強調「事實有出入」，代理老師出庭時稱莊老師在出事期間有上夜間補校及家政課，但從出勤紀錄是可以查到並非事實，一切尚未有結論。蘇傳桔之前自行請假配合調查，在請假1個月後已於27日返校上班。