琉球國中霸凌案止血！屏縣府快刀斬亂麻 調整校長職務另派員代理
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣琉球國中校長蘇傳桔涉及職場霸凌案，引發地方教育界與全國教師團體高度關注。在監察院通過糾舉並要求「急速處分」後，屏東縣政府宣布，為確保調查公正性及校園秩序，將蘇傳桔調離現職、調整其職務，並另行派員代理校長，展現縣府對霸凌「零容忍」的決心，力求還給離島師生一個平靜的教育環境。
琉球國中蘇校長涉及管理失當，導致校內教師過勞及霸凌爭議。監察院於12月22日正式公告糾舉案文及審查決定書，認定蘇傳桔有管理失當之實。屏東縣政府教育處不敢掉以輕心，旋即於次日(23日)依據「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」，召開審議小組會議並決議受理此案。
針對全教總、屏教產等工會昨日召開記者會抨擊，指責縣府遲遲未採取具體處置，放任不適任校長影響校園。教育處表示，為落實監察院要求的「急速處分」，並避免調查過程受到干擾，已正式發文調整蘇校長的職務，另派員代理。若經查證不適任事實屬實，將依規行政處分，絕不寬貸。
這起事件，源自2020年1名祖籍小琉球的莊姓教師從東港回家鄉的國中任教，疑因遭到校方加重帶班及課程，讓她不堪負荷不幸於宿舍猝死，與他同期進校的蕭姓代理教師，在後續家屬於行政法院向勞動部提出的訴訟中作證，去年8月高雄高等行政法院判決莊姓教師母親獲職災給付，蕭姓代理教師作證莊老師每日工超時，也成為判決關鍵之一，但後續蕭男卻疑似因此受到針對性報復。
校長蘇傳桔當時曾受訪回應，認為個案應分開來釐清，有關校內主管會報、擴大導師會報及公開信的部分，是因判決書證詞中所載莊師課務安排，在校內其實並無指派，提及是為提醒同仁冷靜思考依法行政，並未針對個別同仁。
