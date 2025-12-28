「琉球女孩」喊回歸中國影片瘋傳！當事人嚇傻揭真相 他1句話酸爆

抖音近日出現一系列「琉球女孩」偽造影片。圖／翻攝自抖音、岸美優IG

連日本人也「投誠」？近日在中國抖音出現一系列以琉球女子為主角的影片，內容宣稱琉球是中國的，甚至揚言「琉球早日回歸中國」，讓不少中國網友嗨翻了，事後追查發現這些影片都是被小粉紅後製後「搬運」到社群上，有些當事人甚至根本不是琉球人。對此，矢板明夫指出這就是中國的宣傳戰，不過日本人並不以為意，只會覺得「中國人很可笑」。

根據日媒《日テレNEWS》報導，近日在中國抖音等社群傳出一系列「盜用、偽造影片」，影片中的女子被標註為「琉球女孩」，卻稱自己「不是日本人」、「想到中國生活」、「想移民到中國」，甚至還當場問起網友，若到中國可以吃什麼美食。相關影片紛紛配上中文字幕，吸引大批護國的中國網友按讚。

抖音出現一系列自稱「琉球女孩」想回歸中國的假影片。圖／翻攝自抖音

其中一名影片主角「わだりこ」接受媒體訪問時當場傻眼，表示自己並非來自琉球，而是埼玉縣人，直指影片中陳述的內容不正確，跟自己毫無關係，而是遭到竄改、偽造，「我不懂中文，所以看不懂字幕，這真的很驚人，很好奇為什麼有這麼多人按讚，讓我很焦慮」。

另一名日本偶像岸美優的影片也同樣被盜用，甚至被冠上「希望琉球早日回歸（中國）」的字幕。其所屬經紀公司回應怒批「從未發表過字幕中的言論」，對於影片遭偽造感到相當驚訝。

報導指出，中國屢屢質疑日本對於沖繩的主權，對於近日一系列的偽造影片，日本政府表示「沒有必要對中國媒體的報導做出回應，因為沖繩是我國領土，這一點無庸置疑」。

不僅台灣受害！中國媒體大量操作「沖繩地位未定論」

資深媒體人矢板明夫指出，中國各大媒體近期不斷操作「沖繩地位未定論」議題，語氣、用詞幾乎一樣，到了「不演了」的程度。

根據美國媒體監測公司 Meltwater 的分析，11月中、港媒體大量使用「琉球」、「獨立」等關鍵詞，相關文章數量較去年同期暴增約20倍，且集中在日本首相高市早苗發表「台灣有事」一說後，質疑就是中國的宣傳戰。

矢板明夫表示中國近期正在操作沖繩主權問題。圖／翻攝自矢板明夫臉書

矢板明夫表示，不少日本政治人物、一般民眾看到中國媒體忽然「熱切關心」沖繩前途時，多數人的直覺反應就是「中國真的很可笑」，「一個連自己國內都不准討論分離、不准公投、不准自由結社的政權，卻突然高調談別國領土的『歷史未定論』，這種雙標，一點說服力都沒有。」



