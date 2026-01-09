琉璃工房迎馬年推雕塑大展 楊惠姍監製品牌典藏系列首度亮相

馬年將至，國際知名琉璃藝術品牌「琉璃工房」將在遠東SOGO百貨台北復興館，舉辦「信念決定不凡──2026馬年雕塑展」，為新年揭開序幕。此次展覽不僅象徵品牌邁入第40年的重要里程碑，更有藝術家楊惠姍監製推出首發的4件品牌典藏系列作品，像是《熾熱》的火之馬，展現奔馳如焰的團隊力量、《信念》的山之馬立於高處，志在更遠，將琉璃藝術融入百貨精品空間，展現歲末年初昂揚且充滿力量的文化氣息。

楊惠姍親臨展場 典藏作品藝術家現場鐫刻

展覽將於16日下午2時在SOGO復興館9樓中庭開幕，楊惠姍將親自出席並舉辦簽名會。當日不僅有首發的4件品牌典藏系列作品，展出的典藏琉璃作品，皆有藝術家現場親自鐫刻，為收藏作品增添獨一無二的藝術價值。

遠東SOGO百貨與琉璃工房同樣創立於1987年，總經理吳素吟與復興館店長許淑賢副總經理也特別蒞臨展場揭幕，共同迎接即將到來的40週年。

展覽將展出由楊惠姍監製推出首發的品牌典藏系列作品，像是《熾熱》的火之馬、《信念》的山之馬。（圖／琉璃工房提供）

年度色「雲朵白」駿馬亮相 象徵全新開始

楊惠姍從兩屆金馬影后到華人琉璃藝術開創者，人生如同一場華麗的奔馳。創立華人第一個琉璃藝術工作室，還復興失落2千年的「脫蠟鑄造法」，賦予雕塑光影張力。楊惠姍表示「表演與雕塑在本質上是同一件事，都是在捕捉那一瞬之間，將心底的情感化為可看見、可觸摸的形體。」

今年是琉璃工房自1987年創立以來，第三度推出馬年主題創作。近40年來，品牌累計創作59匹琉璃馬雕塑，這次精選橫跨三次馬年的經典作品展出。配合Pantone公布的2026年度代表色「雲朵白」，15匹全透明雲朵白色駿馬將首度亮相，象徵全新開始與回歸真實自我。

《萬里雄風》是這次展覽配合2026年度代表色「雲朵白」，特別推出的全透明駿馬。（圖／琉璃工房提供）

品牌典藏系列登場 展現「風、火、山、氣」信念

展覽核心以4件「品牌典藏系列」的大馬雕塑構成，靈感取自東方文化對自然元素的詮釋，將馬的能量化為無形的氣韻。4件作品分別以「風、火、山、氣」為概念，像是《卓越》描繪駿馬全身緊繃衝刺，象徵王者姿態；《熾熱》由八匹馬組成方陣，展現燃燒不息的團隊力量；《信念》的駿馬呈現傾斜姿態躍於藍綠山巒，映照翻山越嶺的堅毅意志；《飛揚》則勾勒天馬姿態，展現「扶搖直上九萬里」的氣勢。

「品牌典藏系列」靈感取自東方文化對自然的詮釋，像是《卓越》描繪駿馬衝刺如同風，《飛揚》勾勒天馬姿態，展現扶搖直上的氣勢。（圖／琉璃工房提供）

典藏系列全球限量百件，以極緻脫蠟鑄造工藝凝結而成，象徵琉璃工房近40年的藝術累積與文化精神，也將品牌推向新的創作高度。

【展覽與活動資訊】

展覽名稱｜信念決定不凡──琉璃工房2026馬年雕塑展

展覽期間｜2026年1月13日（二）至1月26日（一）

展覽地點｜SOGO復興館 9F中庭