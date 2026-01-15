琉璃男星成毅遇跟騷、噴漆 私生飯在警局嗆：有本事告我

成毅遭到私生粉跟蹤騷擾，對方還對車子噴漆，圖為他在「長安二十四計」扮相。(取材自微博)

大陸男星成毅演出「琉璃」走紅，後陸續出演「沉香如屑」、「長安二十四計」等話題電視劇，其工作14日發聲明，驚曝他與家人持續遭跟蹤、騷擾，近期甚至升級到有人潛入其停放車輛的區域，對其座駕噴紅漆、寫上惡意文字！

噓！星聞報導，根據「成毅工作室」發表的聲明指出，近期有特定人士透過非法手段獲取成毅的私人行程，長期進行尾隨、圍堵。誇張的是，該名人士甚至曾在馬路上上演「亡命追逐」，試圖逼停車輛。工作室痛心表示，這些行為已嚴重侵害成毅及其家人的私生活與人身安全，讓工作團隊身處極大壓力之中。

聲明中細數14日發生的驚悚經過。凌晨6點40分左右，該名騷擾者竟潛入成毅專用車輛的停放區域，在車身惡意噴灑大面積紅漆，並寫下極其惡毒的詛咒文字。工作室發現後隨即報警並保留證據。

更令人傻眼的是，該名人士在被送往公安機關調查期間，情緒依舊處於失控狀態，甚至在警局當眾叫囂：「有本事你去告我！」態度極其狂妄，完全視法律為無物。此外，工作室的電子信箱也持續收到該人員發送的大量人身威脅信件，內容充斥對成毅的人格踐踏。

鑑於該人員的行為已從單純跟蹤演變成實質的暴力破壞與精神恐嚇，工作室強調：「這種不可預測的暴力隱患，已構成人身安全的嚴重威脅。」目前已要求警方採取必要措施，防止事態進一步惡化，並強調絕對會拿起法律武器維護藝人的合法權益。

聲明曝光後，粉絲紛紛留言聲援：「這根本是犯罪，不是追星」、「太可怕了，保護好成毅」、「私生飯真的不是粉絲」。工作室也呼籲大眾理智追星，尊重藝人的私領域空間。

