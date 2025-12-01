琟娜VERNA全新舞曲 火力升級

琟娜VERNA推出全新舞曲。

記者戴淑芳∕台北報導

「微辣舞姬」琟娜VERNA又解鎖全新境界！1日「再接再辣」，火力升級推出全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉，把自己帶往更前所未有的高峰！

全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉製作人倪子岡，覺得VERNA身上有著一層非常禮貌的外殼，不輕易表露真實的情感。兩人一起創作了十幾首Demo，很完整也都很好聽，但總覺得無法百分之百感受到VERNA內在情感的真正波動。

倪子岡索性把所有規則丟掉，帶她進入「聊天 Jam」的無設限創作狀態，透過很多網路迷因和話題，逐漸彼此鬆開，挖掘出VERNA慢熱後的真實面貌！

VERNA透露，A-Lin姐特地到錄音室探班，聽了她錄的一些版本後，只淡淡地問了一句：「為什麼妳不再唱得欠揍一點？」這句話當場點燃她的中二魂，「原來要極致，中二就中二到底！」於是她立刻調整唱法，把情緒全面放大，甚至在腦中瘋狂模擬「什麼聲音會讓人想打人」。

編舞部分更是全面失控式創意。VERNA首度加入編舞團隊，自創蹲著跳舞，一邊蹲一邊送愛心。原本被認為女生不適合的動作，被她直接翻盤成全曲亮點。