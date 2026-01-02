琟娜VERNA台東跨年掛彩 曝A-Lin私下暖舉

琟娜VERNA與A-Lin在台東跨年同台演出。（圖／谷優娛樂提供）

2026《台東跨年晚會 東！帶我走》話題仍持續延燒，從舞台設計、演出節奏到藝人互動細節，討論聲量居高不下。本屆跨年另一項打破慣例的安排，正是提前從下午就啟動的「音樂實驗場」，由琟娜VERNA 率先登場，以〈sugar free〉、〈play我呸＋turn up〉到〈Okashii〉接力暖身開唱，讓觀眾在正式晚會開唱前，就已提早進入跨年節奏，也讓跨年不再只是「等天后」，而是從白天就開始沉浸在音樂裡。

廣告 廣告

琟娜VERNA同時也是本屆東跨首位登台演出的開場藝人，從下午四點一路暖場，直到晚間跨年前再度登台，與 A-Lin 合體演唱兩人合作曲〈糾結重啟〉，成功推升收視與討論熱度。她形容這樣的舞台安排「非常夢幻」，也讓她深刻感受到台東土地與觀眾帶來的溫度與人情味，「果然台東的土會黏人，是真的！」。

為了把舞台完整交給觀眾，琟娜VERNA在演出中也火力全開、不留餘力，她透露在演唱組曲時，有一段跪下往前滑行的舞蹈動作，因太過賣力，一下台才發現膝蓋破皮流血。儘管掛彩，她仍表示當下完全沒有多想，只希望呈現最好的表演給東跨的觀眾。

A-Lin不管在東跨或任何舞台上都很chill、很幽默，但私下對琟娜VERNA嚴格、也很有愛，常常把她拉在身邊，喊她吃飯或來跟前輩們拜碼頭、打招呼，尤其這次東跨兩人彩排和工作時間都不一樣，但A-Lin永遠記得琟娜VERNA的通告時間，也不時關心和詢問，該稱讚時她也不吝嗇。琟娜VERNA也分享，能在張惠妹與A-Lin細膩又無微不至的照顧下完成演出，讓她在舞台上更加安心，也更能全力以赴。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

孝子照顧百歲爸幾十年「突然沒到醫院」 醫知原因無奈嘆：醫院的人生百態

A-Lin跨年瘋唱「那魯7-ELEVEN」！官方爆笑回應 萬人敲碗改開門音樂

最強冷氣團發威！今晨低溫10度「最冷時段」出爐 下周恐有寒流