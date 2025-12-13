琟娜VERNA第一個跨年獻台東 最高機密曝光突曝光

琟娜VERNA穿上性感服裝跳MV。（谷優娛樂提供）

「微辣舞姬」琟娜VERNA 再進化，與「天生歌姬」A-Lin 推出對唱曲〈糾結重啟〉後話題不斷，在YouTube 點閱迅速突破百萬，也讓她正式站穩新世代女聲焦點。她乘勝追擊推出全新舞曲〈Okashii 奇怪欸〉，在年輕族群大受歡迎，琟娜VERNA 的「怪奇舞語」大受歡迎，一眼被 2026 台東跨年晚會「東！帶我走」相中，即將在今年底的東跨現身，琟娜VERNA 說：「我人生第一場的跨年晚會來了，不可能有這麼開心吧。」

〈Okashii 奇怪欸〉MV編舞部分更是全面失控式創意。VERNA首度加入編舞團隊，把 JoJo 的荒謬站姿、「火影忍者」的結印、「鏈鋸人」的召喚手勢逐一二創進舞曲裡，更自創「蹲著跳舞」的怪奇動作，一邊蹲、一邊送愛心，把原本被認為女生不適合的動作，直接翻盤成全曲最大亮點。舞蹈與音樂同步製作，只要編舞有新變化，編曲立刻跟著調整，讓每個舞點都被音樂牢牢放大。

MV 與造型同樣全面動漫化。從肢體語言到視覺設定，大量置入「火影忍者」、「膽大黨」、「鏈鋸人」與「JoJo 的奇妙冒險」等動漫元素。造型上，琟娜VERNA 一人分飾兩角，化身「踢爆女」與「討拍女」，前者走 Y2K 二次元風格，潮流又中二；後者則回到 90、2000 年代復古日系路線，甚至致敬安室奈美惠的經典造型氛圍，呈現網路世代中情緒切換、人格反差的怪奇真實感。

值得一提的是，琟娜VERNA 即將迎來人生的第一個跨年，也正式開啟年底的「演藝大爆炸」模式，確定前進她最喜歡的台東，參加台東縣政府舉辦的跨年晚會。她坦言對此相當興奮，因為自己一直很喜歡東台灣，也笑說大學時交的男友就是台東人，讓她對台東有一份莫名的親切感。這次把人生首度跨年獻給「東跨」，她直呼格外有意義，也已摩拳擦掌準備最好的歌舞表演，要在台東與所有粉絲一起迎接新年倒數。

