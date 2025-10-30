琥珀茶香開啟輕旅行！台東紅烏龍攜手HARIO推出酒瓶冷泡茶壺聯名禮盒
【記者 朱達志／台東 報導】台東紅烏龍品牌再度驚豔跨界！攜手日本百年耐熱玻璃領導品牌 HARIO，共同推出兼具文化底蘊與時尚感的全新聯名商品，並於今(30)日在臺北大直 NOKE忠泰樂生活3F大階梯舉辦「台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒」發表記者會，這款禮盒融合東方茶藝精髓、日本百年玻璃工藝與西方酒器冷飲美學，展現「慢泡茶旅」的生活風格，為台東紅烏龍品牌開啟跨文化、跨世代的新篇章。
臺東縣政府財政及經濟發展處處長章正文表示，「台東紅烏龍」區域茶品牌自2022年成立以來，以「文化、創新、時尚及生活美學」為策略核心，循序漸進拓展品牌跨界聯名影響力，第一年以台灣文化瑰寶建立品牌辨識度、第二年與人氣甜品合作，擴展市場年齡層與消費場域、第三年進軍時尚高端市場，提升品牌格調，今年則將飲茶儀式感融入日常生活，強化品牌文化深度與商業價值，邁向全方位品牌發展。此次與HARIO的合作，正是「慢茶文化」延伸至多元生活場景的重要一步，觸及年輕、重視生活品質的消費族群。
HARIO創立於日本，擁有百年歷史，從物理化學器皿、虹吸式咖啡壺到茶器具革新設計，始終秉持「一期一會」精神。其晶瑩剔透的耐熱玻璃器具不僅將茶道文化融入現代生活，也為年輕世代帶來全新的茶飲體驗。
縣府財經處指出，所發表的台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒，精選HARIO酒瓶冷泡茶壺搭配鹿野茶園原葉製作的台東紅烏龍茶包，通透明亮的瓶身映照紅烏龍茶湯琥珀光澤，細緻茶香與層次風味隨之綻放；無論冷泡或熱沖，都能輕鬆呈現專屬品茶風格。粉色瓶蓋搭配玫瑰金茶袋，結合年輕時尚與文化底蘊，為日常注入專屬的「茶旅」儀式感。
禮盒包裝設計則以俏皮流暢線條描繪旅行元素，營造輕盈自在、和諧溫暖的氛圍，呼應「自然茶旅」的輕旅行概念。它象徵一種自然而然的生活態度：將喝茶融入日常，不刻意、不做作，與環境和諧共處，如同臺東純粹真摯的生活方式，也成為新式茶飲的理想送禮選擇！
縣府進一步說明，NOKE忠泰樂生活以串連美好生活的平台為定位，聚焦質感與生活風格，結合設計、餐飲、藝術與文化體驗，不只是發表會最佳舞台，也彰顯台東紅烏龍跨越傳統、走向時尚生活風格的品牌形象。現場更邀請花式調酒世界冠軍許釪楟以商品展演「花式紅烏龍調飲」，並進行「慢泡啟程·紅香共飲」儀式，在主持人引領下，台上台下高舉茶杯，共同舉杯共飲，象徵紅烏龍品牌聯名正式啟動，開啟自然茶旅的新篇章。最後，由第一屆台東紅烏龍創意茶藝競賽冠軍茶師吳謙竺，帶來「台東紅烏龍·慢泡茶旅」茶會，完整呈現紅烏龍既年輕又傳統的飲茶體驗。
台東紅烏龍慢泡茶旅聯名禮盒即日起限量上市，原價890元，可透過 HARIO蝦皮商城(https://shopee.tw/hariotaiwan)、COFFEE TO (國家攝影文化中心門市)及鹿野地區農會農特產品行銷中心等多管道購買，詳情請見各店官網。
此外，台東紅烏龍品牌也將於11月14日至17日參加2025台灣國際茶業博覽會，在「台東紅烏龍形象館」內限量販售聯名禮盒，更有12家台東茶品牌參展，並舉辦多場體驗講座與展覽活動，歡迎大家持續關注「台東財經」FB粉絲專頁，一同探索台東紅烏龍的慢茶文化與生活美學。品牌將持續推動創新行銷，透過跨界合作讓更多人認識、愛上這抹來自台東的紅色茶香，開啟與土地、文化、自然共生的輕旅行！（照片記者朱達志翻攝）
