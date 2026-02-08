琳妲加入豎屏劇開拍 搭檔吳岳擎「情感補位」

【緯來新聞網】林昀希、卞慶華、吳岳擎以及琳妲主演豎屏劇《前任，請就位》日前開拍，琳妲表示，這次加入透過不同形式的演出，讓粉絲看見啦啦隊女孩在應援舞台之外的不同樣貌，讓她感到相當開心，也覺得整個拍攝過程新鮮又充滿挑戰。監製江金霖表示：「豎屏戲劇講求的是快、狠、準的戲劇效果，就如同蝶式游泳，每一個環節都必須在高速節奏中精確到位，故事與表演才能在極短的篇幅中，依然保有情感的重量，並精準打擊觀眾情緒。」

《前任，請就位》以都會愛情中的「情感補位」為主題，講述林子軒（卞慶華飾）與紀薇安（林昀希飾）兩位情傷男女在收到前任喜帖後於酒吧邂逅，從慰藉走入戀情，卻逐漸暴露出「被需要」與「被依賴」的情感落差。當職場第三者陳可（琳妲飾）柔弱登場、頻繁介入，林子軒選擇逃避與沉默，最終錯失真愛。本劇以浪漫視角描繪一段看似療癒、實則撕裂的關係，也映照現代人面對依附焦慮與情感邊界的掙扎。



該劇由原來娛樂傳媒、杰奇傳播、彼映映画、力榮影業聯合出品，江金霖攜手資深製作人王振維打造，以電影規格進軍豎屏劇市場，並找來導演江金霖執導，江金霖曾以《等一個人咖啡》創下全台 2.6 億票房。

