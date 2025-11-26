琳妲宣布家人離世「硬撐到休息才離開」 發長文心痛道別：去找爸爸玩吧

娛樂中心／綜合報導

琳妲悲痛宣布心愛的貓咪「逗逗」離世。（圖／翻攝自臉書）

藝人琳妲（林羿禎）今（26）日悲痛宣布心愛的貓咪「逗逗」離世。她在社群平台長文吐露思念，字字揪心，令人不捨。陪伴她六年的逗逗温馴乖巧，如家人般陪伴她的生活，如今離開，琳妲坦言「心痛到快死掉」。

琳妲表示，逗逗彷彿懂事地「選在她休假的那一天離開」，像是在給她最後一次機會道別，「讓我能好好陪牠、好好說聲謝謝。」她哀傷回憶，逗逗六年來從不生氣、不搶食、不伸貓掌，是一隻溫柔到極致的貓咪，「牠永遠那麼貼心，永遠善良。」她形容逗逗是名副其實的「呼嚕怪」，只要人靠近就會開心地咕嚕不斷；叫聲奇怪又可愛，彷彿老天給牠的小小缺點。即便家中有其他貓咪「餒餒、肉鬆、年年」，逗逗永遠讓別人先吃、先喝，就算被搶走也不生氣，只會乖乖等候。

琳妲表示面臨離別仍痛到無法承受。（圖／翻攝自臉書）

她始終以為自己早已為這一天做好心理準備，但真正面對離別，仍痛到無法承受。「逗逗根本就是家人，是每天陪著我、最無條件愛我的那個存在。」琳妲哽咽說，逗逗從未傷害過她，也沒有任何遺憾，牠的一切都是信任與依賴。琳妲坦言自己不會勉強自己立刻振作，「我一定會每天哭一點的。」但她會努力過好生活，把每一隻心愛的毛孩都放在心中，最後也對逗逗喊話：「拜託祢下輩子要當我的小孩，一定要。希望逗逗可以好好找蛋爸（爸爸）玩。」

