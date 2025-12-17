琳妲尺度太犯規！辣穿薄紗透視裝 蕾絲小丁解放美尻洩「震撼身材」

娛樂中心／綜合報導

琳妲薄紗透視裝亮相。（圖／翻攝自IG）

琳妲（林羿禎）是中職啦啦隊「樂天女孩」的一員，擁有亮麗外型以及魔鬼身材，受到粉絲的喜愛。近日，琳妲在社群中釋出寫真年曆辣照，薄紗透視裝大露性感美胸，尺度相當逼人。

琳妲樂於透過社群跟網友互動，昨（16日）她秀出兩張寫真年曆的照片，可以看到琳妲身穿一套紅色薄紗服裝，下半身則穿著丁字褲，展現火辣身材，而琳妲也在鏡頭前擺出性感姿勢，一雙潔白無瑕的長腿全被看光。

琳妲還幽默在文中寫下「先別滑走，還沒轉身給你看｣，隨後搭配一張側身美照，只見琳妲內褲布料深深卡進臀縫中，屁股蛋幾乎整顆掉出，養眼畫面讓網友看了大噴鼻血，紛紛留言誇讚琳妲好美。

琳妲解放性感身材。（圖／翻攝自IG）

