琳妲尺度太犯規！辣穿薄紗透視裝 蕾絲小丁解放美尻洩「震撼身材」
娛樂中心／綜合報導
琳妲（林羿禎）是中職啦啦隊「樂天女孩」的一員，擁有亮麗外型以及魔鬼身材，受到粉絲的喜愛。近日，琳妲在社群中釋出寫真年曆辣照，薄紗透視裝大露性感美胸，尺度相當逼人。
琳妲樂於透過社群跟網友互動，昨（16日）她秀出兩張寫真年曆的照片，可以看到琳妲身穿一套紅色薄紗服裝，下半身則穿著丁字褲，展現火辣身材，而琳妲也在鏡頭前擺出性感姿勢，一雙潔白無瑕的長腿全被看光。
琳妲還幽默在文中寫下「先別滑走，還沒轉身給你看｣，隨後搭配一張側身美照，只見琳妲內褲布料深深卡進臀縫中，屁股蛋幾乎整顆掉出，養眼畫面讓網友看了大噴鼻血，紛紛留言誇讚琳妲好美。
更多三立新聞網報導
YTR常勇娶11年女友！包水上樂園辦婚禮 坐高空滑索「飛出場」太震撼
愛女驚爆在校「遭同學掐脖」！張捷震怒：忍了，界線會被一次次推開
夏于喬宣布懷孕 樂曬「年末最大獎」報喜：心跳有了兩種節奏
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
其他人也在看
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 29
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 20
楓葉姐姐「真實年齡」突曝光！尖叫急喊：不播了
娛樂中心／李明融報導中國抖音近年盛行直播，在10月突然開始掀起「團體直播」風潮，女團「SK月亮湖217」成員楓葉姐姐，因一段非常洗腦的「上車舞」人氣急速飆升，在台灣也有不少粉絲，她以甜美外貌和火辣身材走紅被封為「直播女神」，近日有網友突然公開她的真實年齡，嚇壞一票粉絲，她聽到後也立刻尖叫喊「下播！」，不少人聽到後也說不要公開比較好。民視 ・ 1 天前 ・ 30
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
交往前沒脾氣，交往後意見超多的星座TOP4：雙魚表面溫順，「這星座」戀愛後超難搞
有些人剛交往時，表面溫柔、體貼、好說話，讓你覺得自己好像談了一段超順利的戀愛。可一旦感情穩定了，他們的真性情就慢慢跑出來——從表面順從到戀愛後超多意見，根本就是愛上你後的「真實模式」開啟。今天，就來看看哪些星座最容易出現這種反差。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 8
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 55
陳匡怡想尋短「遺書寫差不多了」！再爆辰亦儒 、賀軍翔、郭品超都追過她
近日，週刊爆料陳匡怡深夜穿薄紗睡衣約已婚的學長、學弟聊天，讓她氣喊提告，並揚言要自殺，「想自殺很多天了，就這樣吧」、「遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了」。此外，陳匡怡更進一步自爆，包括辰亦儒、賀軍翔、郭品超以及導演瞿友寧，都曾在多年前、尚未結婚前向她...CTWANT ・ 1 天前 ・ 158
李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！
李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，marie claire 美麗佳人 ・ 16 小時前 ・ 2
夏于喬結婚6年宣布懷孕！喜獲「最大獎」 感性喊話腹中寶寶：用餘生守護你
41歲夏于喬與導演林書宇2019年結婚，17日在社群上宣布懷孕喜訊，開心表示：「沒想到，我在2025年末終於得到最大的獎了。」她去年曾入圍金馬獎最佳女主角獎，雖沒得獎，但如今分享手握金馬獎座照片，上面則寫著她榮獲「最佳準媽咪獎」。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
網紅「帶兒子上女廁」！排隊遭路人狂盯 她無奈嘆：上個廁所好緊張
YTR陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，家庭生活十分美滿。她經常在社群平台分享育兒日常，近日，陳彥婷提到自己「1打2」出門時的困擾，若公共場所沒有親子廁所，她就得帶著兒子上女廁，但也因此遭到路人側目。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
見面會上「女粉五官神似前妻吳速玲」 曹格轉頭猛看驚吐9字
46歲歌手曹格和前妻吳速玲在2022年宣布離婚，結束14年的婚姻關係，先前還分享唱情歌影片，脫口認還沒忘掉前妻，但事後又刪掉該發言。近日，曹格舉辦見面會竟驚見一位粉絲五官神似前妻吳速玲，讓他忍不住多看幾眼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 1
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
喪妻神隱5年！辛龍首重返舞台 曬照吐心聲：內心感謝著
藝人辛龍在愛妻劉真離世後神隱5年，12日首度現身台北市南港展覽館尾牙活動，正式宣告回歸演藝圈。他頂著招牌光頭、蓄起斑白鬍鬚，以全新造型登台演出，事後也在臉書吐露感想。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸 約女星吃素被讚「很會撩」
回顧楊宗緯的早期訪談，他透露一直都計畫25歲能夠成家，然後當個年輕的爸爸；未來最幸福的一件事，就是能跟孩子一起進行各種活動，包括上夜店，或者是被誤認為是自己孩子的哥哥，更能令他開心。說出上述這番話的時候，楊宗緯已經29歲了。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 4
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 25
胡小禎當眾激吻小男友 前夫李進良發聲了！笑虧：比大谷翔平有「味道」
41歲的胡小禎日前在慶生派對上大方甜吻小7歲的廚師男友Alan（陳羿偉），前夫李進良16日受訪，坦言有看到照片，並說：「感覺就甜甜蜜蜜、恩恩愛愛，很替她開心。」鏡報 ・ 1 天前 ・ 7
昔喪母脫序恍神全被拍 ！唐治平暴瘦曬「同框蔣萬安照」 最新近況曝
47歲唐治平去年6月母親離世後，疑因走不出喪母陰霾，心情長期無法平復，精神狀況亦顯得不穩定，經常被民眾發現遊走在台北街頭。如今，唐治平再度現身人群中，被直擊與多名政治人物同框合影，近況曝光再度掀起討論。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18