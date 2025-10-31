琳妲比基尼中間全是洞！透視裝炸出「超兇白麻糬」網暴動
娛樂中心／張予柔報導
啦啦隊女神琳妲（林羿禎）不僅是YouTube團體「反骨男孩」的固定班底，同時也是人氣啦啦隊樂天女孩的一員，甜美外型與火辣身材讓她在網路上擁有高人氣。即使行程滿檔，她仍時常透過社群分享生活點滴，近日她曬出一張「海上派對」的辣照，再度掀起粉絲熱議。
琳妲在社群曬出泳裝辣照，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG＠linda831212）
琳妲昨（29）日在IG上曬出生活照與粉絲分享。從照片中可見，她身穿灰藍色比基尼，上半身採前綁帶鏤空設計，若隱若現的展現渾圓胸部與深邃事業線，襯托出她纖細又有線條的身形。她一手端著滿滿水果與冰淇淋的甜點杯，露出燦爛笑容，整體畫面既甜美又性感。
琳妲的貼文曝光後，短時間內吸引過5000人朝聖按讚。（圖／翻攝自IG＠linda831212）
琳妲在貼文中寫道「在第一次在海上參加派對太瘋了！白天吹海風、晚上喝調酒、跳舞，甲板、泳池、星空都變成伸展台」，語氣中難掩興奮。粉絲紛紛留言「身材好辣，鼻血直噴」、「超美超漂亮」、「笑容超治癒」、「感覺很棒」、「可愛鼠已戀愛」。
琳妲甜美外型與火辣身材讓她在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自IG＠linda831212）
琳妲甜美外型與火辣身材讓她在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自IG＠linda831212）
原文出處：琳妲比基尼「中間全是洞」辣翻天！透視裝炸出「超兇白麻糬」網嗨喊：鼻血直噴
