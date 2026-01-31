琳妲證實6年餐酒館收攤！親揭歇業全因1關鍵

娛樂中心／林依蓉報導

中職啦啦隊「樂天女孩」成員琳妲（林羿禎）憑藉活潑形象與亮麗的外型，深受粉絲的喜愛。跨足餐飲業的她，曾於2020年斥資百萬，與網紅酷炫、蕾菈合夥經營餐酒館，然而近日宣告店面正式結束營運，琳妲也親自在社群平台發文表示「該好好說再見了」，並向一路支持的顧客表達感謝。





樂天女孩琳妲6年餐酒館驚傳收攤！她發長文揭「關鍵主因」：有些努力無法對抗

琳妲與團隊當年風光開幕的合照，見證了餐酒館創業初期的滿滿活力。（圖／翻攝自IG@linda831212）









樂天女孩成員琳妲（林羿禎）不僅職棒事業亮眼，副業經營也備受關注。2020年她與「反骨男孩」酷炫、蕾菈攜手開設餐酒館，投入不少心血與資金，然而近日她卻在社群平台感性發文，宣告餐酒館正式結束營業。琳妲回憶，2020年餐酒館成立之初，正逢全球疫情爆發，當時街道沒什麼人潮，創業之路不被看好，但團隊仍堅持「撐著、守著、努力著」。在餐酒館開幕滿4週年時，她曾試圖透過重新裝潢並改名，為餐酒館尋求轉機，無奈最終仍敵不過東區商圈人潮銳減的現實，讓她感嘆「有些努力，真的不是努力就能對抗」。

廣告 廣告





樂天女孩琳妲6年餐酒館驚傳收攤！她發長文揭「關鍵主因」：有些努力無法對抗

琳妲感性向多年的顧客感謝，並表示店內的點點滴滴都是人生中重要的回憶。（圖／翻攝自IG@linda831212）





文末，琳妲感性地向多年支持的顧客致謝，「謝謝你們走進來，也謝謝陪我們走到這裡」，並強調這並非結束回憶，而是旅程暫告一段落。歇業消息傳開後，大批粉絲與圈內好友紛紛湧入留言區為她加油打氣，除了表達不捨，也感嘆在多變的大環境下，東區又少了一間具代表性的餐酒館。













原文出處：樂天女孩琳妲6年餐酒館驚傳收攤！她發長文揭「關鍵主因」：有些努力無法對抗

更多民視新聞報導

《小鬼當家》凱薩琳歐哈拉辭世 享壽71歲

刷完牙別馬上漱口！醫曝多1動作才有效預防蛀牙

老高停更3個月回歸！2026首支影片「獻聲不露臉」惹哭粉絲

