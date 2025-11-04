琴謙天下事/習近平幽默反問「有沒有後門」李在明大笑 賴岳謙:中美外交翻轉

大陸領導人習近平在APEC會議期間以機智幽默的外交風格引發國際關注。資深評論員賴岳謙在《琴謙天下事》節目中深入分析指出，習近平面對韓國總統李在明關於「通訊安全」的提問時，毫不猶豫反問「那你看看有沒有後門」，此舉讓現場氣氛瞬間輕鬆，李在明當場開懷大笑。賴岳謙強調，這種舉重若輕的應對方式，展現了中國在外交場合的絕對自信。

賴岳謙進一步分析，這個看似輕鬆的互動背後蘊含深意。一方面顯示中國對自身科技產品的安全性和透明度充滿信心，另一方面也巧妙反擊了西方國家長期以來的不實指控。他特別指出，與美國法律明確要求科技企業預留「後門」形成鮮明對比，中國的科技產品經得起任何檢驗。

大陸國家主席習近平贈南韓總統李在明小米手機被問「通訊安全」。（圖／美聯社）

「這個場景標誌著中美地位的歷史性翻轉」，賴岳謙直言，「過去是各國領導人想要逗樂美國總統，現在卻是美國總統想要逗樂習近平」。他認為，這種轉變反映出中國在國際舞台上的話語權全面提升，西方國家必須重新調整對華外交策略。

