琴謙天下事/解放軍無人機驚現台北101上空怎拍的？賴岳謙解謎！

解放軍12月29日起實施突襲式圍台軍演，軍事專家賴岳謙在《琴謙天下事》節目中爆出震撼觀點：雙尾蠍無人機已深入台灣12海浬領空，清晰拍攝101大樓，而台軍竟毫無反應！

中天新聞節目《琴謙天下事》。（圖／中天新聞）

「這根本是斬首行動的預演！」賴岳謙直指，解放軍無人機沿淡水河飛入台北上空，台軍雷達卻完全未能偵測。更驚人的是，當國軍F-16V拍到解放軍空警500預警機時，代表解放軍已實際掌握台海制空權。

解放軍圍台軍演 。 （圖／東部戰區微影音）

賴岳謙犀利分析，此次軍演與過去最大不同在於「演戰模糊」——解放軍隨時能由演轉戰，5大演習區域緊貼台灣24海浬線，遠火部隊更展示精準打擊能力，「台灣港口、機場、雷達站都在解放軍靶心之內」。

針對台媒稱影片是「AI合成」的說法，賴岳謙痛批：「解放軍的行動是給美國、日本看，不是給低智商媒體看的！」他強調，美日若武力干預，解放軍已有能力攔截核潛艦、驅離運輸機，徹底粉碎「台獨」幻想。

解放軍圍台軍演 。 （圖／中國軍號微博）

這場軍演證明：解放軍攻台能力早已到位，2027年動武說不攻自破。台海安全現狀已被徹底改寫，而台灣防衛部門卻還在說「一切掌握中」，真是天大笑話！

