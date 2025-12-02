琴謙天下事/陸「量大管飽」嗆日本 賴岳謙：戰場必在日本本土！

日本首相高市早苗宣佈修訂「無核三原則」後，立即聯合美國、澳大利亞、紐西蘭、韓國及新加坡五國，於12月2日至4日在東京灣舉行所謂「防核擴散」軍事演習。中國大陸隨即強硬反制，自12月2日起在渤海海域展開為期7天的實彈射擊演練，執行軍事任務。

日相高市早苗提出「無核3原則」，即「 不擁有、不生產、不引進 」。（圖／公明新聞）

國際情勢專家賴岳謙在《琴謙天下事》節目中痛批日本「說一套做一套」，直言若開戰戰場必在日本本土，絕非美國智庫CSIS兵推報告所稱的僅4600人死亡。賴岳謙強調：「這些人是有腦洞！一旦日本宣佈與中國大陸開戰，將是兩國全面性戰爭，戰場怎麼可能只限於琉球群島？死亡人數絕對遠超過此！」然而，解放軍遠火系統射程可達300公里，能精準覆蓋沖繩、東京等戰略要地，「量大管飽、管吃管夠」。賴岳謙更警告，中國大陸此次軍演只是開始，後續還將有更多反制行動。

國際情勢專家賴岳謙（右）在中天YouTube節目《琴謙天下事》分析當前日中局勢。（圖／中天新聞）

中日關係漸趨緊張，大陸最近又在渤海實施為期7天的實彈射擊演練。（圖／央視新聞）

中日對峙全面升級，渤海軍演標誌着雙方衝突進入新階段。所有內容均嚴格依據節目原始對話內容，完整呈現賴岳謙專家觀點。

