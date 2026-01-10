琵嘴鷸將軍濕地再現芳蹤 帶動賞鳥熱潮

繫有「８８」足旗的琵嘴鷸，多次被紀錄到造訪將軍濕地（台南鳥會提供，歷史照片）

記者陳治交／台南報導

全球數量可能剩下不到五百隻的「瀕危物種」琵嘴鷸，鳥友暱稱「小琵」，比「大琵」黑面琵鷺還稀少。「小琵」現身將軍濕地，在台灣屬於罕見的稀有鳥種，吸引不少鳥友追逐拍照，掀起一波賞鳥熱潮。

台南市野鳥學會理事長潘致遠近日前往將軍濕地尋找遺鷗，意外發現外型極為特殊的琵嘴鷸，並確認左腳配戴淺綠色足旗「８８」號。據了解，二０二０年曾在將軍濕地紀錄繫上「８８」足旗的琵嘴鷸，確認是相同個體。

琵嘴鷸於二００四年的世界自然保育聯盟ＩＵＣＮ紅色名錄中由「易危」調升至「瀕危」，二００八年更提升至「極度瀕危」，二０一四年初估全球只剩下一千至一千兩百隻，二０一六年列入《台灣鳥類紅皮書》瀕危等級，目前全球數量可能剩下不到五百隻。

琵嘴鷸主要在俄羅斯東北海岸地帶楚科奇半島上，沿著堪察加半島的地峽附近繁殖，從東亞沿海南遷飛到東南亞、孟加拉等地度冬，因棲地破壞、食源減少及汙染等因素，族群數量急遽減少，甚至瀕臨滅絕，在台灣屬於罕見的稀有鳥種。

琵嘴鷸體長約十五公分，嘴扁平、呈匙狀是其最大特徵，像是一把小煎鏟，因體型嬌小，經常混在一大群鷸科水鳥中，不容易被發現，鳥友近日在將軍濕地發現「小琵」，掀起一波賞鳥熱潮。

台南鳥會觀察，七股、將軍濕地不僅是琵嘴鷸重要停棲點，也支撐大量候鳥、過境鳥與留鳥族群，是串聯東亞—澳大拉西亞遷徙線的重要網絡節點。任何棲地劣化、開發或干擾，都可能對遠距遷徙物種造成不可逆影響，必須持續投入資源維護、監測與友善管理棲地。