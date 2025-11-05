瑀熙喜迎二胎！見驗孕棒兩條線激動落淚：我終於成功了

擁有亮眼外型與火辣身材的百萬網紅瑀熙，去年3月與圈外男友步入婚姻，誕下可愛兒子「小布」，升格當媽後不時在社群平台分享甜蜜家庭生活。今（5）日她開心宣布「成功懷上第二胎」，並上傳驗孕棒顯示兩條線的影片，真情流露的模樣感動大批粉絲。

瑀熙在貼文中激動寫下：「近期來感到最快樂的一件事情……是的，我們迎來了新的生命了 ！」，她透露，已經努力備孕了一段時間，過程中一度因毫無進展，「生完小布後，真的努力備孕了好久，但肚皮完全沒有消息……沒想到！一放鬆下來後，小寶貝真的來了」

她也開心表示，終於能把這份喜訊告訴大家，「度過前期的不穩定+安胎期～終於能跟你們分享囉！」，並預告粉絲：「猜猜看我們第二寶的小名是什麼？」

談到懷孕徵兆，瑀熙笑說自己最近變得很嗜睡，且月經遲遲沒來，更特別的是臉上突然長出皰疹，「因為我之前在懷小布的時候，也長了一顆超大顆的皰疹在嘴巴旁邊，感覺這次是蠻有希望的」，當驗孕棒出現兩條線那一刻，她感動到當場落淚，哽咽說：「我懷孕了，我終於成功了。」

成功懷上第二胎，即將迎來人生的全新篇章，幸福貼文曝光後，粉絲紛紛湧入留言區送上祝福：「恭喜老爺，賀喜夫人」、「恭喜恭喜，妳超棒的」、「小布要當哥哥啦」、「也太感動了，恭喜」。

