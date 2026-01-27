瑕疵品變現象級搶手貨？中國「哭哭馬」暴紅

生活中心／杜子心報導



農曆馬年還沒正式到來，中國義烏批發市場卻先跑出一匹「暴紅小馬」，一款原本設計成笑臉的紅色絨毛馬玩偶，因工廠縫紉時不小心把嘴巴方向縫反，原本上揚的微笑瞬間變成委屈下垂的「哭臉」，意外變身成網友口中的「哭哭馬」。照片在社群平台瘋傳後，不少上班族直呼這表情根本就是自己的日常狀態，哭哭馬從瑕疵品一路翻紅成現象級商品，訂單量暴增。





馬年吉祥物嘴巴縫反卻賣到缺貨！中國上班族瘋搶「哭哭馬」：根本是我

哭哭馬因意外縫錯，沒想到變成熱銷產品。(圖／翻攝自淘寶)

哭哭馬來自中國浙江義烏國際商貿城，老闆娘張火清透露，一開始發現縫錯還主動提出退款，沒想到客戶不但拒退，還把照片分享到網路，引來大量網友詢問購買。哭哭馬高約20公分，售價人民幣25元（約新台幣113元），業者強調不會因暴紅調漲價格，「我們會繼續賣，這隻哭哭馬真的非常符合現代打工人的現實」。目前工廠已緊急開出十多條產線仍供不應求，負責縫嘴巴的包姓員工也因此成了「爆款製造機」，張火清不但沒有責怪，還決定每年發給他8888元紅包，一路發到下個馬年。

馬年吉祥物嘴巴縫反卻賣到缺貨！中國上班族瘋搶「哭哭馬」：根本是我

老闆娘張火清已下令緊急多開十多條產線生產哭哭馬。（圖／翻攝自微博）

不少中國網友認為哭哭馬的表情「委屈又倔強」，完美對應高壓職場的情緒狀態，出現各種諧音梗，還有人刻意同時收藏哭臉與笑臉版本。中國媒體分析，這股風潮也呼應近年流行的怪誕、反差審美風格，就像泡泡瑪特（Pop Mart）旗下的Labubu角色一樣，越不完美越有吸引力，這種現象也反映出年輕世代追求張揚自我、誇張的審美心理。

