【瑜你聊一shot】五館一園的定價思維

新北市議員陳乃瑜。(劉祐龍攝影)

【瑜你聊一shot】門票不是唯一解方 五館一園的定價思維





新北市的「五館一園」淡水古蹟博物館、十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、黃金博物館、坪林茶業博物館、板橋林家花園國定古蹟林本源園邸，是市民和遊客探索新北在地文化、歷史與藝術的重要場域，新北市政府的經營方式與政策選擇，直接影響市民參與文化的機會與品質，也反映政府對文化公共性的理解與態度。





五館一園在主題定位、服務對象、展覽內容與文化功能上，本就存在明顯差異。以茶文化為核心的坪林茶業博物館，長期投入研究、策展與教育推廣，並透過文創商品與地方產業結合，讓文化體驗延伸至日常生活與產業鏈。這些成果來自長時間的專業累積，也構成場館不可取代的文化價值。

在這樣的條件下，票價政策若採取齊頭式調整，忽略不同館舍之間的產品差異與文化角色，容易偏離公共管理的基本邏輯。





現代行銷理論中，最基本的行銷4P，Price價格定價應回應產品特性、使用情境與民眾認知，但缺乏配套評估的票價調整，可能提高文化參與門檻，降低民眾走進博物館的意願，進而影響公共文化設施原本承擔的社會功能。





文化政策的核心不在短期收入的多寡，而在制度是否建立在對民眾需求的理解之上。透過系統性的問卷調查、使用者分析與參觀行為研究，完整掌握市民對五館一園的期待與使用經驗，再據以研擬差異化的定價與行銷策略，文化治理才能同時兼顧公平性、專業性與長期發展，讓文化政策真正走得長遠。